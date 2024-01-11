新衛星圖像顯示 美國東岸加速下沉

美國東海岸的下沉速度加速，紐約都會區以每年0.06吋的速度下沉。圖為海水沖刷曼哈頓砲台公園。(美聯社)

根據發表於「PNAS Nexus」科學期刊上的最新研究，新衛星圖像顯示，美國東海岸的下沉速度開始加速；「今日美國報」(USA Today)報導，南加州 一群科學家早在2023年9月就發現，紐約都會區以每年0.06吋的速度下沉，而新發表的研究顯示，紐約某些地區的下沉速度達0.08吋。

維吉尼亞 理工大學(Virginia Tech)的Earth Observation and Innovation Lab副教授希爾扎伊(Manoochehr Shirzaei)率領的研究生，同時也是最新報告作者的歐漢亨(Leonard Ohenhen)在聲明中指出：「這不僅是土地下沉的問題，問題在於下沉土地熱點與人口和基礎設施中心直接相交。」

根據報告，歐漢亨和他希爾扎伊與維吉尼亞理工大學Earth Observation and Innovation Lab的團隊，利用取得的衛星照片，測量出「地面垂直移動速率」， 來評估東岸「沿線人口、資產和基礎設施與系統的沉降風險」。

這是首款專門顯示「地面垂直移動速率」的地圖。

該研究合著者、美國地質調查所(U.S. Geological Survey)地質學者巴納德(Patrick Barnard)在聲明中表示，這項新研究「極其有價值；這是有需求的資訊，但卻無人提供」。

歐漢亨所提及的土地下沉熱點，包括紐約甘迺迪國際機場(JFK)和拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的跑道，以及鐵路系統等關鍵基礎設施；他說，這些區域的下沉速度超過一年0.08吋。

這些熱點地區的下沉，可能會對基礎設施造成損害，並讓該地區土地更容易遭受洪水 侵襲。

其他下沉熱點還包括維吉尼亞海灘(Virginia Beach)和馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)；維吉尼亞海灘估計有45萬1000人和17萬7000處財產面臨風險，巴爾的摩估計有82萬6000人和33萬5000處財產面臨風險。