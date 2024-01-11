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氣候暖化 北半球31條河流盆地積雪量減少

記者張聲肇／綜合報導
氣候變遷導致北半球31條河流盆地積雪量減少，影響層面從缺水到滑雪勝地關門大吉，範圍廣闊。圖為加州研究人員在調查降雪量。(美聯社)
氣候變遷導致北半球31條河流盆地積雪量減少，影響層面從缺水到滑雪勝地關門大吉，範圍廣闊。圖為加州研究人員在調查降雪量。(美聯社)

研究發現，氣候變遷導致北半球31條河流盆地積雪量減少，影響層面從缺水到滑雪勝地關門大吉，範圍廣闊。

此外，當一個地區冬季平均氣溫升到攝氏零下8度或華氏17度，融雪速度就會加快，更容易造成乾旱。達特茅斯學院(Dartmouth College)地理系教授曼欽(Justin Mankin)說，「過了這個臨界點，就有點像斷崖式下墜」。

曼欽研究團隊10日在「自然」期刊上發表的報告指出，積雪量減少，對於依賴春季融雪當作為水源的地區，會造成嚴重後果。

本周美國許多地區都降下大雪，但積雪可能在冬季結束前就融化大半。氣候變遷短期內可能提高暴風雪的機率，增加降雪量，但積雪難以持久。

研究人員觀察160條河流盆地1981至2020年間每年3月的積雪量，發現其中20%地區的積雪明顯減少，而且可歸因於氣候變遷。積雪流失最快的地區包括美國西北部和西南部，以及歐洲大部分地區。

全球積雪易融的趨勢不是到處皆然，也不是直線發展，例如，有些本來很冷的地方，氣候暖化不到冬季均溫超過華氏32度或攝氏零度冰點，積雪流失的情況就不那麼嚴重。但一旦超過華氏17度，融雪的速度就飛快增加。

報告領銜作者戈特利卜(Alexander Gottlieb)說，超過這「臨界點」的冬季平均溫度，每增加一度，融掉的雪就愈多。

美國西部歷來都是靠冬季積雪當作「冰凍的水庫」，春季和夏季慢慢融化，提供水源。冬季降雪若無法積存，夏季乾旱情形就會益發嚴重。東北部不靠積雪做為水源，卻是冬季休閒娛樂、觀光旅遊和文化活動的一大資源。

曼欽和戈特利卜把過去40年來積雪量、溫度、降雨降雪紀錄等綜合起來，建立各地積雪模式，但有些地方資料不齊全，只能用估算值代替。

他們假設，這段期間如果沒有氣候變遷因素，各地的積雪模式會有何不同。結果發現有31條河流盆地確實會有極大不同，顯示氣候變遷是積雪模式改變的主因。

氣候變遷 曼欽 觀光

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