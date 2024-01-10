「遊隼號」漏油取消登月 NASA阿提米絲3號載人登月計畫延後

匹茲堡「天文機器人科技公司」製造的月球登陸艇「遊隼號」因燃料嚴重洩漏，9日宣布放棄登月任務。(美聯社)

據美聯社報導，匹茲堡「天文機器人科技公司」(Astrobotic Technology)製造的月球登陸艇「遊隼號」(Peregrine)因為燃料嚴重洩漏，在升空隔天宣布放棄登月任務；同時國家航空暨太空總署(NASA )也在9日宣布「阿提米絲三號」(Artemis 3)載人登月計畫將從2025年延後至2026年。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)說：「安全是我們最優先考量，請給阿提米絲團隊更多時間以克服各項挑戰。」

2017年NASA宣布啟動「阿提米絲」載人登月計畫，希望在月球建立長期太空站，不過「阿提米絲一號」無人駕駛月球測試飛行任務，歷經多次延宕，直到2022年完成；「阿提米絲二號」太空人 不登陸任務也從今年底延至2025年9月；「阿提米絲三號」則預計2026年9月進行，其中第一位女性和第一位有色人種太空人將踏上月球。

至於NASA委託天文機器人科技公司進行的月球登陸艇「遊隼號」(Peregrine)任務，因為燃料嚴重洩漏，無法修復，天文機器人科技公司在9日發表聲明證實：「很不幸，因為推進燃油洩漏，已經不可能在月球軟著陸。」

「聯合發射聯盟」(United Launch Alliance)火神號(Vulcan)火箭搭載「遊隼號」，於美東時間8日凌晨從佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)升空後數小時，就發現燃料洩漏，目前「遊隼號」剩餘燃料仍可飛行約40小時，因此天文機器人科技公司繼續操作直到燃料耗盡。

天文機器人科技公司初步研判，可能是閥門卡住導致高壓氦氣充斥「氧化劑桶槽」(Oxidizer Tank)而發生爆炸，但確實原因將待調查委員會成立後釐清，天文機器人科技公司強調，目前沒有跡象顯示是新型火神火箭造成這個問題。

據報導，NASA將「遊隼號」登月任務列入商業登月計畫一部分，並向天文機器人科技公司支付1億800萬元費用。