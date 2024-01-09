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今年金球獎改頭換面 紐時選出這5大亮點

編譯俞仲慈／綜合8日電
莉莉葛萊史東憑藉「花月殺手」，一片成名。成為金球獎首位獲頒最佳女主角的原住民。(美聯社)
莉莉葛萊史東憑藉「花月殺手」，一片成名。成為金球獎首位獲頒最佳女主角的原住民。(美聯社)

金球獎(Golden Globe)7日晚在加州舉行今年頒獎典禮；歷經過去一系列醜聞，被外界批評封閉缺乏多元後，今年改頭換面，重新出發，紐約時報8日針對本屆金球獎頒獎典禮的諸多亮點，給予肯定。

1.最具意義的得獎人：莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)

原住民演員莉莉葛萊史東憑藉「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)飾演一名歐塞奇(Osage)婦女，成為金球獎首位獲頒最佳女主角的原住民。

葛萊史東擁有黑腳族(Blackfoot)和內聶斯坡斯族(Nez Perce)血統，她上台領獎時先用黑腳語致詞，隨後以英語說明：「這個美麗的多元國家養育我，鼓勵我繼續前進並努力不懈。」並補充道：「很感激我還可以說一點我的母語。」並將榮譽獻給「每一個有夢想的孩子」。

2.最精采的競爭：「奧本海默」(Oppenheimer)與「芭比」(Barbie)

獲得八項提名的奧本海默，贏得最佳戲劇、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角以及最佳配樂五項大獎，是本屆金球獎最大贏家；至於獲得九項提名的芭比，創下華納兄弟百年來最賣座的電影，但最後只贏得「電影與票房成就獎」和「最佳原創電影歌曲獎」。

瑪格羅比一身粉紅禮服，宛如真人版芭比娃娃現身。(美聯社)
瑪格羅比一身粉紅禮服，宛如真人版芭比娃娃現身。(美聯社)

3.最佳造型：紅地毯打廣告

電影芭比女星瑪格羅比(Margot Robbie)身穿亮片粉紅色亞曼尼(Armani)長禮服，搭配粉紅色薄紗圍巾，宛如真人版芭比娃娃現身，驚豔全場；脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)則穿著路易威登(Louis Vuitton)紫色禮服，為自己製片的「紫色姊妹花」(The Color Purple)打廣告；流行天后泰勒絲(Taylor Swift)身穿古馳(Gucci)亮片綠色禮服，不禁讓人好奇去年巡迴演唱會，泰勒絲賺進多少綠色鈔票。

喬科伊被評為最無趣的主持人。(路透)
喬科伊被評為最無趣的主持人。(路透)

4.最無趣的主持人：喬科伊(Jo Koy)

本屆金球獎主持人喬科伊由於幽默功夫不到位，竟說出「芭比是一個胸部很大的塑膠娃娃」的冷笑話，結果台下一片沉默，場面尷尬。

他甚至拿泰勒絲和男友開玩笑：「金球獎與美式足球聯盟(NFL)最大差別是什麼？就是金球獎典禮，泰勒絲鏡頭比較少。」此話一出，泰勒絲一臉不悅，隨後提前離場。

5.最佳致詞：基倫克金(Kieran Culkin)和小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)

基倫克金因演出電視劇「繼承之戰」(Succession)而獲獎，但致詞時只說一句話：「這是我的美好時刻。」

小勞勃道尼因演出奧本海默而獲得男配角獎，但上台致詞時一副若無其事：「是的，我服用β受體阻斷劑(beta blocker，心臟藥)，所以(獲獎)就像呼吸一樣輕而易舉。」

金球獎 泰勒絲 芭比

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