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金球獎紅毯鬥豔 珍妮佛洛佩茲戰袍台灣出品

編譯中心／綜合報導
珍妮佛洛佩茲金球獎紅毯禮服來自台灣設計。(美聯社)
珍妮佛洛佩茲金球獎紅毯禮服來自台灣設計。(美聯社)

一年一度的金球獎頒獎典禮7日晚在加州洛杉磯登場，眾星盛裝現身紅毯。這是好萊塢編劇和演員工會去年接連罷工數月、導致業界癱瘓後的首場大型盛典，為頒獎季拉開序幕。

綜合新聞報導，頒獎典禮開始前，影星在紅地毯爭妍鬥豔。拉丁天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)選穿台灣設計師婚紗品牌Nicole+Felicia的粉色無肩帶緊身禮服，雙臂墜有立體巨型玫瑰花裝飾，充滿浪漫又甜美的春日氣息。

同樣選穿粉色戰袍的還有頒獎人美國影歌雙棲女星海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)，她以一襲普拉達(Prada)淡粉色緞面無袖長禮服驚艷全場。

最佳女配角得主「保留者」(The Holdovers)女星達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)身穿酒紅色羅達特(Rodarte)無肩帶有短裙裝飾的長禮服，領口綴有扇形亮片，優雅動人。

替「Barbie芭比」擔任旁白、並以影集「黃石公園」(Yellowstone)續集「1923」入圍最佳戲劇類影集女主角獎的英國女星海倫米蘭(Helen Mirren)，身穿一襲紫水晶色及地禮服搭配大波浪袖罩衫，臉上滿是笑容。

以電影「五月的你，十二月的她」(May December)角逐影后的娜塔莉波曼(Natalie Portman)，浪漫的花朵戰袍來自Dior高級訂製服，宛如把印象派畫作穿上身。以同片入圍最佳女配角的茱莉安摩爾(Julianne Moore)，身穿紅色方領無肩帶禮服搭配鑽石項鍊，展現低調魅力。

娜塔莉波曼以「五月的你，十二月的她」角逐影后，盛裝現身紅毯。(美聯社)
娜塔莉波曼以「五月的你，十二月的她」角逐影后，盛裝現身紅毯。(美聯社)

入圍 加州 芭比

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