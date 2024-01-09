金球獎紅毯鬥豔 珍妮佛洛佩茲戰袍台灣出品

珍妮佛洛佩茲金球獎紅毯禮服來自台灣設計。(美聯社)

一年一度的金球獎頒獎典禮7日晚在加州 洛杉磯登場，眾星盛裝現身紅毯。這是好萊塢編劇和演員工會去年接連罷工數月、導致業界癱瘓後的首場大型盛典，為頒獎季拉開序幕。

綜合新聞報導，頒獎典禮開始前，影星在紅地毯爭妍鬥豔。拉丁天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)選穿台灣設計師婚紗品牌Nicole+Felicia的粉色無肩帶緊身禮服，雙臂墜有立體巨型玫瑰花裝飾，充滿浪漫又甜美的春日氣息。

同樣選穿粉色戰袍的還有頒獎人美國影歌雙棲女星海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)，她以一襲普拉達(Prada)淡粉色緞面無袖長禮服驚艷全場。

最佳女配角得主「保留者」(The Holdovers)女星達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)身穿酒紅色羅達特(Rodarte)無肩帶有短裙裝飾的長禮服，領口綴有扇形亮片，優雅動人。

替「Barbie芭比 」擔任旁白、並以影集「黃石公園」(Yellowstone)續集「1923」入圍 最佳戲劇類影集女主角獎的英國女星海倫米蘭(Helen Mirren)，身穿一襲紫水晶色及地禮服搭配大波浪袖罩衫，臉上滿是笑容。