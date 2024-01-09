無錢繳租、發薪水… 數個大選關鍵州 共和黨部傳財庫用罄

明尼蘇達州選民在明尼亞波利斯市的一處投票站投票。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，攸關2024年總統大選結果的亞利桑納州、密西根州等，紛紛傳出共和黨 部財庫用罄即將宣告破產 或募款困難等問題，募款不易則是因為受到內鬥拖累。

報導指出，共和黨候選人2024年大選若要在亞利桑納州與密西根州勝出，都必須在郊區選民當中拿下多數票，但現在兩州的共和黨部財庫資金卻嚴重不足。

明尼蘇達州共和黨部同樣傳出財務狀況，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)申報紀錄，黨部銀行存款只有53.81元，債務則有33萬5000元。

Politico新聞網站2023年報導，科羅拉多州共和黨部副幕僚長賀德森(Roger Hudson)說，由於資金問題，黨部辦公室繳不出租金，可能遭到逼遷。但共和黨否認報導，並指控賀德森散布謠言。

科羅拉多太陽報(Colorado Sun)去年春季則報導，科州共和黨部20年來首度沒有為任何員工發薪水。

Politico報導指出，麻州共和黨部積欠包商債務累計達40萬元，但銀行存款卻只有不到7萬元。

佛羅里達州政府稽核中心(Florida Center for Government Accountability)調查部主任巴費德(Michael Barfield)在X平台發文寫道，佛州 共和黨部「基本上已經破產」，佛州共和黨部主席柴格勒(Christian Ziegler)未能幫共和黨募到大筆資金。

亞利桑納鏡報(Arizona Mirror)報導，截至2023年8月底為止，亞州共和黨部財庫只剩1萬4800元。

根據2023年12月初密州媒體MLive報導，密州共和黨部財庫剩9萬3000元。

共和黨顧問卡本特(Warren Carpenter)聘請律師草擬報告指出，再過幾個月，黨部基本上將變得無法運作。更糟糕的是，共和黨與其他側翼如今都面臨民事、刑事訴訟後果。

新聞周刊分析，亞州、密州黨部財務困難，反映共和黨在決戰州面臨嚴重考驗，況且共和黨在亞州州議會僅居些微少數，亞州州長則為民主黨籍。