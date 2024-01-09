我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

無錢繳租、發薪水… 數個大選關鍵州 共和黨部傳財庫用罄

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州選民在明尼亞波利斯市的一處投票站投票。(美聯社)
明尼蘇達州選民在明尼亞波利斯市的一處投票站投票。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，攸關2024年總統大選結果的亞利桑納州、密西根州等，紛紛傳出共和黨部財庫用罄即將宣告破產或募款困難等問題，募款不易則是因為受到內鬥拖累。

報導指出，共和黨候選人2024年大選若要在亞利桑納州與密西根州勝出，都必須在郊區選民當中拿下多數票，但現在兩州的共和黨部財庫資金卻嚴重不足。

明尼蘇達州共和黨部同樣傳出財務狀況，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)申報紀錄，黨部銀行存款只有53.81元，債務則有33萬5000元。

Politico新聞網站2023年報導，科羅拉多州共和黨部副幕僚長賀德森(Roger Hudson)說，由於資金問題，黨部辦公室繳不出租金，可能遭到逼遷。但共和黨否認報導，並指控賀德森散布謠言。

科羅拉多太陽報(Colorado Sun)去年春季則報導，科州共和黨部20年來首度沒有為任何員工發薪水。

Politico報導指出，麻州共和黨部積欠包商債務累計達40萬元，但銀行存款卻只有不到7萬元。

佛羅里達州政府稽核中心(Florida Center for Government Accountability)調查部主任巴費德(Michael Barfield)在X平台發文寫道，佛州共和黨部「基本上已經破產」，佛州共和黨部主席柴格勒(Christian Ziegler)未能幫共和黨募到大筆資金。

亞利桑納鏡報(Arizona Mirror)報導，截至2023年8月底為止，亞州共和黨部財庫只剩1萬4800元。

根據2023年12月初密州媒體MLive報導，密州共和黨部財庫剩9萬3000元。

共和黨顧問卡本特(Warren Carpenter)聘請律師草擬報告指出，再過幾個月，黨部基本上將變得無法運作。更糟糕的是，共和黨與其他側翼如今都面臨民事、刑事訴訟後果。

新聞周刊分析，亞州、密州黨部財務困難，反映共和黨在決戰州面臨嚴重考驗，況且共和黨在亞州州議會僅居些微少數，亞州州長則為民主黨籍。

共和黨 破產 佛州

上一則

金球獎紅毯鬥豔 珍妮佛洛佩茲戰袍台灣出品

下一則

川普擬衝刺 3月奪共和黨總統提名 德桑提斯、海理盼拖住

延伸閱讀

無錢繳租、發薪水…2024大選關鍵州 共和黨傳財庫用罄

無錢繳租、發薪水…2024大選關鍵州 共和黨傳財庫用罄
解除政府關門危機 兩黨國會領袖達協議 年度預算1.66兆

解除政府關門危機 兩黨國會領袖達協議 年度預算1.66兆
開始聽牌？CNN：川普已掌握270張選舉人票

開始聽牌？CNN：川普已掌握270張選舉人票
眾院議長強生率團訪美墨邊境 施壓拜登移民改革

眾院議長強生率團訪美墨邊境 施壓拜登移民改革

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案