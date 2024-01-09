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川普擬衝刺 3月奪共和黨總統提名 德桑提斯、海理盼拖住

編譯潘勛／綜合6日電
川普陣營計畫在3月「超級星期二」共和黨初選前後，就可獲共和黨黨代表多數票，拿下共和黨總統提名。圖為川普6日在愛阿華州競選。(美聯社)
川普陣營計畫在3月「超級星期二」共和黨初選前後，就可獲共和黨黨代表多數票，拿下共和黨總統提名。圖為川普6日在愛阿華州競選。(美聯社)

前總統川普希望短跑衝刺，由愛阿華州黨團會議(Iowa Caucus)開始，到3月就取得足夠的黨代表票數，取得共和黨提名；但另兩名聲勢列居川普之後的參選人德州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)則希望能拖住川普，讓共和黨初選延長下去。

華爾街日報(WSJ)報導，15日愛州就要投票，繼之以八天後的新罕布夏州初選，川普選戰陣營希望取得早期州連串勝利，包括海理故鄉南卡羅來納州2月24日的選舉，以泰山壓頂之姿，大約3月中便取得共和黨提名。

僅在一年前，川普對共和黨的掌控似在流失，可現在他有民調及穩獲提名的氛圍。上周再獲新一輪國會重量級議員的支持，共和黨已圍繞著他而凝聚更形明顯。他簡直像現任總統，小額募款之多令人生畏，選舉團隊紀律嚴明，經過前兩次競選而規模更大。

接下來數周、數月，川普面臨一堆官司，可能讓他昂首前行，想在11月普選中與拜登總統再度對壘，面臨棘手態勢。很多人認為他會再戰拜登，對此也很害怕。

川普的共和黨對手保證，要戰鬥到初選行程的中後段。海理在新罕州民調慢慢逼近川普；德桑提斯希望能在愛州有好的表現，而起死回生。

只是，川普跟他的競選團隊一樣，充滿信心，他6日在愛州牛頓市(Newton)催票，說一切始於愛州本地，讓他大勝，鋪好舞台以便修理拜登。

川普6日在愛阿華州競選，支持者到場。(美聯社)
川普6日在愛阿華州競選，支持者到場。(美聯社)

共和黨愛州策士山特斯(Jimmy Centers)表示，進入黨團初選，大哉問倒不是川普能否獲勝，而在贏多少，假如他在愛州及新罕州拔得頭籌，就可以說大船入港了，其他候選人面對選民及金主，要繃著臉聲稱自己沒死、還堪戰，只怕很難。

川普自己的時程表假定自己在最早初選州都會勝出，新罕州之後是2月8日的內華達州，再來就是南卡州。3月有兩個大日子，很多個州都投票，包括3月5日的超級星期二，3月便已選出半數黨代表，確定誰可贏得黨提名。他的策士群按民調等方式預測，他在3月19日就能取得所需的1215張黨代表票。

川普6日在愛阿華州競選，支持者到場。(美聯社)
川普6日在愛阿華州競選，支持者到場。(美聯社)

川普 共和黨 拜登

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