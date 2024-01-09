鞏固非裔鐵票 拜登訪南卡州：種族主義 永無存在空間

美國總統拜登8日在南卡羅萊納州競選拜票，並與選民合影。(美聯社)

尋求連任的拜登 總統8日在南卡羅萊納州競選拜票。他選擇在2015年白人槍殺9名非裔 教友的南卡州教堂發表競選談話，矢言白人至上主義在美國「今天，明天，永遠」都沒有存在的空間。拜登更冀望鞏固非裔選票，讓他在2月3日的南卡州民主黨初選能獲得高票。

拜登在查爾斯頓市以馬內利非裔衛理公會教堂(Emanuel AME Church)批判種族主義思想對美國歷史造成的毒害；他說，那年6月7日，當21歲的白人對著非裔開槍時，上帝的旨意被仇恨與憤怒的子彈射穿了，促成這個仇恨與憤怒的不僅是彈藥，更是毒藥，長期以來如鬼魅般殘害這個國家的毒藥。

他說，白人至上的意識形態是「長期以來撕裂這個國家的毒藥，絕對不能見容於美國，今天，明天，永遠」都不能。

拜登5日在支持前總統川普 的暴徒衝撞國會、製造轟動全球的暴亂事件三周年前夕，直指川普不但不譴責政治暴力，反而讚揚企圖推翻選舉結果的暴力分子，認為這種行為很光榮；多名對警衛施暴、破壞國會設施的暴力分子已遭起訴、判刑。

美聯社報導，向來對美國社會很樂觀的拜登以暗黑語調展開連任的競選活動，顯示對他有意鞏固對勝選具關鍵作用的非裔選票。另外，他也趁機對2020年助他勝選的南卡州民主黨眾議員克萊本(Jim Clyburn)表示感謝。克萊本當年宣布支持拜登後，讓該州的非裔選票流向拜登，助拜登贏得該州的初選，嗣後才有機會和川普對壘。

最新民調數據顯示，拜登在非裔選民(尤其是非裔男性)的支持率正在急劇下滑。2020年，拜登贏得了92%的非裔選民，但最近的民調發現，多達20%的非裔選民願意投票給川普。

當天在教堂的活動，群眾當中，有人對拜登的中東政策表示不滿，打斷拜登的演說，喊出要以色列「立即停火」的口號，但這不滿之聲，很快被「再任四年」的支持聲浪淹沒。

拜登競選團隊認為，查爾斯頓市教堂謀殺案是讓美國政治分歧尖銳化的開端。兩年後，維吉尼亞州夏洛特維爾「團結右派」大遊行釀成暴力衝突時，川普以｢兩方都有責任｣一語輕輕帶過。

民主黨主流派直戳川普從不譴責白人民族主義的「弱點」，更不齒他用了希特勒的納粹語言，描述移民「毒害我們國家的血液」，卻推說他根本不知道發動二戰的殺人魔用過同樣的字眼。