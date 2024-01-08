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55歲創投老闆拉格文德蘭 出任賓大校董會主席

編譯廖振堯／綜合7日電
賓大4日宣布新任董事會主席將由55歲校友、全球創投公司 「Amasia」的創辦人拉格文德蘭擔任。(取自Penn Today)
賓大4日宣布新任董事會主席將由55歲校友、全球創投公司 「Amasia」的創辦人拉格文德蘭擔任。(取自Penn Today)

賓州大學董事會主席柏克(Scott Bok)上個月宣布辭職後，賓大4日宣布，新任董事會主席將由55歲校友、全球創投公司 「Amasia」的創辦人拉格文德蘭(Ramanan Raghavendran)擔任，立即生效。

賓大校長馬季爾(Liz Magill)去年12月5日於眾院聽證會上作證時，稱反猶太言論屬憲法保護、未違反賓大行為準則，需視具體情況而定，結果引發巨大爭議，同月9日便宣布請辭下台；賓大董事會主席柏克隨後也宣布辭職。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，新任董事會主席拉格文德蘭擁有賓大經濟學、電腦科學與工程、文理學位，2014年時成為賓大董事會成員，目前還在史丹福大學攻讀文科碩士課程。賓大臨時校長詹姆森(J. Larry Jameson)聲明表示，無論是人、地方或知識領域之間，拉格文德蘭都有豐富的經驗，能拉近彼此距離並產生深遠影響。

這段時間擔任董事會臨時主席的普拉特(Julie Beren Platt)將重新擔任副主席，她說與拉格文德蘭密切合作時親眼目睹了他對賓大的熱情和承諾，他是一個用心傾聽並深入建立關係的人。

拉格文德蘭的聲明則說，他相信像賓大這麼偉大的大學是重要的寶庫，定義了我們美好和且值得稱讚的現代文明。「我很榮幸擔任賓大董事會主席，對其他董事給予的信任感到謙卑，我們將團結一致支持這個非凡機構的使命。」

而在拉格文德蘭的個人網站上，他表示致力投資於「透過改變行為來幫助應對氣候危機、增強永續性的公司」。據他的簡介，他還擔任賓大文理學院顧問委員會主席、賓大校友面試計畫全球協調員、賓大進階印度研究中心董事會成員等，也是史丹福大學自然資本計畫的顧問委員會成員。

賓大 史丹福大學 眾院

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