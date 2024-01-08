「美新」排名爭議多 許多大學仍砸百萬元宣傳

大學示意圖。(取材自unsplash/@leonjaywu)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)過去一年多來陷入大學排名爭議，數十間法律與醫學院誓言不向該機構提供數據，稱其排名有時會過度影響大學的優先事項；然而學校紀錄與採訪顯示，儘管如此，數間大學還是為該排名提供資金，總共投入數百萬元。

許多知名度較低的大學正努力應對新生人數下降和預算 縮減的情況，管理人員表示，任何可能吸引學生的認可和認證都是誘人的。

奧古斯塔緬因大學(UMA)去年花費1萬5225元購買行銷美國新聞與世界報導「徽章」的權利，以此紀念三項榮譽，包括第61名的退伍軍人線上學士學位，第79名的線上商業學士學位、第104名的線上學士。

該校副校長亨利(Jonathan Henry)表示被花錢買徽章的競爭學校超越和搶占學生的風險太大了，「如果我們能忽略他們，那不是很棒嗎？但無法忽視他們是強者。」

大學也無法忽視家庭對學校的評價，「我們如何評價商品品質的『亞馬遜 化』」已經滲透至更高等的教育中，因為消費者和潛在的學生同樣都在一片混亂中理出秩序。

卡尼爾內布拉斯加大學(UNK)去年9月以8500元購買「美新」的「數位行銷證照」；色岱爾軍校(The Citadel)8月花費5萬元取得在線上、印刷品和電視等處引用其排名的權利；2022年阿拉巴馬大學支付3萬2525元在工程和護理等學程宣傳其排名。

批評者認為，任何等級學校的付款都將促成並激勵他們認為這一有害的排名系統。耶魯法學院院長海瑟‧格肯(Heather Gerken)說：「我還是不敢相信高等教育集體付錢給他們，歪曲我們在更高等教育所作的努力。」

「美新」為私人公司，鮮少公開其財務狀況，而其他排名的收入也增強該公司收益，包括醫院、共同基金、大學儲蓄 存款和飲食，但「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)在接受訪問時坦承，該公司從大學吸引數百萬元資金。