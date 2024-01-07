最後黃金周 台灣大選 藍綠白大拚場

民進黨總統候選人賴清德6日晚在新北市造勢，支持者擠滿新莊運動場。(記者葉信菉／攝影)

台灣2024總統大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠6日晚在桃園中壢短兵相接，7日藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民進黨 貪腐的台大前校長管中閔將現身力挺國民黨總統候選人侯友宜。侯友宜6日晚在桃園造勢，他以賴蕭競選影片「在路上」抨擊「民進黨是貪汙在路上、黑金在路上、引戰在路上、台獨在路上，將人民帶往萬劫不復的深淵」，呼籲選民集中選票投給他，找回一個人民信賴的政府，讓台灣重新出發。

綠稱「車往對的方向上開」

民進黨總統候選人賴清德 6日先在桃園造勢，再深入侯友宜大本營新北市造勢，重兵集結北台灣，力求在桃園、新北兩大票倉開出紅盤，當晚支持者聚集土城、新莊，蔡英文總統和賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴主打「總統牌」訴求「在路上」，強調唯有繼續蔡路線，國家才會繼續向前行。蔡英文表示，「台灣這台車要穩穩地開，且往對的方向開」。

「總統車子開得很穩，台灣正走在進步改革的道路上。」賴清德表示，蔡英文把國政的鑰匙交給賴蕭，賴蕭會在對的方向認真打拚。賴也打趣說，「大家放心，我不會把你們丟在路邊，會共同出發，一起達成目標」。

蕭美琴說，「我們已經有對的人帶領台灣，而這條路上，最熟悉路況的人，就是坐在副駕駛座上的賴清德。」現在已經走在世界上架台灣的路上，這條路不能「倒退嚕」。

國民黨總統候選人侯友宜6日晚在桃園中壢造勢，現場凍蒜聲不絕於耳。(記者許正宏／攝影)

藍批「民進黨在貪汙路上」

侯友宜批評，民進黨總統候選人賴清德為首的新潮流是黑金的結合體，把台灣都沉淪下去，「人民儉腸凹肚，新潮流吃飽飽，這台車這樣開台灣會平安嗎？人民的肚子能顧好嗎？」這場選戰對台灣、對中華民國，是站在命運的紅綠燈，現在大家要翻轉，他會結合各黨各派最優秀、最專業的人才，共治國家，關鍵時刻他會邀柯文哲 、郭台銘等有志之士，大家一起聯合打造人民可信賴的政府。

國民黨副總統候選人趙少康也說，「在路上」就是去貪腐的路上、去危險的路上，一定要讓民進黨的車子停下來，換侯康配開出新的前途。

民眾黨總統候選人柯文哲6日在台中大里振坤宮舉行選前黃金周造勢晚會，吸引許多支持者到場參與。(記者黃仲裕／攝影)

白諷「綠執政良心不見了」

藍綠在北台灣搶票，民眾黨總統候選人柯文哲6日晚在台中大里造勢，現場群眾高喊「台灣的選擇柯文哲」。柯文哲轟綠批藍，稱記者曾問他，為何常罵綠而不罵藍？他說，猴子爬上去才看到屁股紅，只是因為民進黨執政，才被看到問題，換成國民黨爬上樹，屁股也是紅的。

「為何民進黨八年墮落成這樣？他們執政到一個程度，良心不見了。」柯文哲說，賴清德不敢回答高端疫苗合約議題，違建問題也不斷說謊，「我都看不到賴清德，你被謊話淹沒了」。