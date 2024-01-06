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愛州校園槍擊案／掩護學生逃生 校長身中多槍

編譯廖振堯／綜合5日電
愛阿華州佩里高中校長馬伯格(左)的女兒克萊兒·馬伯格說，她父親是為引開槍手而受傷的。(取自克萊兒‧馬伯格臉書)
愛阿華州佩里高中校長馬伯格(左)的女兒克萊兒·馬伯格說，她父親是為引開槍手而受傷的。(取自克萊兒‧馬伯格臉書)

愛阿華州達拉斯郡德梅因市(Des Moines)4日早晨驚傳校園槍擊，就讀佩里高中(Perry High School)的17歲學生巴特勒(Dylan Butler)返校第一天便向多人開槍後自戕身亡；在事件中受傷的該校校長馬伯格(Dan Marburger)據稱是為了引開兇嫌、讓學生逃生才受傷。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，校長的女兒克萊兒·馬伯格(Claire Marburger)在臉書上發文稱她得知學校發生槍擊的消息時，她立刻感覺到：「我的父親會成為受害者，因為他會為了孩子和教職員的安全而置身於危險之中。」

在這起事件中，一名六年級學生喬立夫(Ahmir Jolliff)身中三槍不幸身亡，另有三名教職員工、四名學生受傷，包括校長馬伯格。

克萊兒·馬伯格說，完全預料到父親會試圖接近巴特勒並說服他、分散他的注意力，讓一些學生離開學生餐廳，「這就是我爸爸。」

學區網站的個人簡介顯示，馬伯格已在佩里高中任職20多年，介紹中他引用名作家瑪雅安傑洛(Maya Angelou)的話：「隨著年歲漸長，你會發現你有兩隻手，一隻手幫助自己，另一隻手幫助別人。」

克萊兒說她了解爸爸，他會為今天發生的事情、為迪倫、為受害者、為社區感到萬分悲痛，因為每個社區成員都是這場悲劇的受害者。

她說，「爸爸總是將這種事情當作自己的事一樣看待，總在想還能做什麼、有什麼沒做的…以我對父親的了解，他會說：大家雖然把他當成英雄，但他的臉曝光得太多了，應該關注其他受害者家屬並跟他們聯繫。」

官員稱，校長和另外兩名學生仍在醫院接受治療，馬伯格身上多處槍傷，情況危急；愛州公共安全廳稱其他受害者已接受治療並出院。克萊兒則說父親整天都在接受手術，目前情況穩定，也很抱歉沒有立即回覆試圖聯絡馬伯格的人們。

槍擊 愛阿華州 學區

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