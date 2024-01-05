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布林肯5赴中東斡旋 又1官員為加薩辭職

編譯陳韻涵／綜合4日電
國務卿布林肯4日啟程訪問中東；這是以哈衝突以來，他第四次訪問中東、第五次訪問以色列。(路透)
國務卿布林肯4日啟程訪問中東；這是以哈衝突以來，他第四次訪問中東、第五次訪問以色列。(路透)

外界唯恐以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的衝突升級為地區戰爭，布林肯4日啟程訪問中東；這是哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，以軍反擊報復後，布林肯第四次訪問中東、第五次訪問以色列。

國務院新聞稿公告，布林肯4日到11日將造訪土耳其伊斯坦堡、希臘克里特島、約旦安曼、卡達多哈、阿聯酋阿布達比、沙烏地阿拉伯歐拉(Al 'Ula)、以色列特拉維夫和西岸，以及埃及開羅。

布林肯此行旨在強調保護以色列、西岸和加薩平民安全的重要性，確保人質獲釋；促進各方承諾提供加薩平民更多且持續的人道援助，同時確保巴勒斯坦人不會被迫離開加薩。

另外，布林肯將與各國官員討論遏止暴力並緩解地區緊張局勢，阻止葉門「青年運動」(Houthi)攻擊紅海船隻並避免黎巴嫩局勢升級。

在國內，第二名政府官員抗議拜登支持以色列出兵加薩而辭職；美方因應以哈戰爭的對策在內部出現雜音，拜登政府任命的教育部政策顧問哈巴希(Tariq Habash)3日辭職，抗議美方支持以色列在加薩的殘忍軍事行動。

美聯社報導，哈巴希獲任命協助教育部整頓就貸機制和高等教育體系中的不公平問題。

哈巴希表示，他與同事在體制內「採取所有想得到的辦法」表達反對意見後仍無果，遂提辭呈。

哈巴希成為第二位因反對當局支持以色列攻擊加薩而辭職的官員，巴勒斯坦裔的保羅(Josh Paul)曾在國務院負責監督武器轉讓局處工作，他去年10月掛冠，抗議美方在以哈鏖戰圍困加薩之際，仍繼續提供武器彈藥給以軍。

哈巴希是能與資深白宮官員共同參與美國因應各地戰爭角色討論的中東、穆斯林與猶太裔背景職員之一，但他表示，這些會議大多是高層簡報，低階職員並無機會表達意見。

以色列 加薩 布林肯

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