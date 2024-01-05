火上澆油？美炸死伊拉克民兵領袖 稱他「雙手沾滿美國人的鮮血」

美國4日在巴格達炸死伊朗支持的伊拉克民兵組織領袖(圖)，該組織誓言報復。(歐新社)

美國4日空襲伊拉克首都巴格達一輛在路上行駛的汽車，炸死伊朗 支持的民兵組織「真主黨精英運動」(Harakat-al-Nujaba)領袖；這項行動不僅招致伊拉克譴責，該組織誓言報復，也進一步推升該地區緊張局勢。

美國國防部匿名官員表示，此次精準打擊該組織總部外一輛汽車，目標是組織領袖賈瓦里(Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari)，他與另一名民兵成員死亡，行動中沒有平民受傷，也沒有禍及基礎設施。

這名官員聲稱，也被稱為塔克瓦(Abu-Taqwa)的賈瓦里，積極參與策畫及實施襲擊美國人員的行動，因此這次打擊是「必要和適度的」；另一位美國官員則形容，目標人物「雙手沾滿美國人的鮮血」，不排除未來繼續有類似行動的可能性。

美國早已將這個組織列為恐怖組織，五角大厦迄今仍未對行動置評。

「真主黨精英運動」則在Telegram頻道發聲明表示，組織領袖賈瓦里被美國的侵略不公正地殺害，揚言會展開報復行動。

伊拉克政府也強烈譴責這次攻擊，是公然侵犯伊拉克的安全及主權，類似於恐怖活動的行為。軍方發言人拉蘇爾(Yehia Rasool)在「X」貼文，指責這個行動破壞了伊拉克武裝部隊和全球聯軍之間先前達成的共識，是對伊拉克的危險升級和攻擊。

美國在伊拉克駐有約2500名士兵，在敘利亞駐有900名士兵，協助打擊「伊斯蘭國」恐怖組織的殘餘勢力。

自去年10月以來，以色列在加薩 與哈瑪斯 的戰鬥持續升級，已使區內緊張局勢持續惡化，伊朗支持的武裝組織，最少120次襲擊駐伊拉克和敘利亞的美軍，以表示對哈瑪斯的支持。

美國則對伊拉克及敘利亞境內，與伊朗有聯繫的目標作出連串襲擊作為還擊，包括上個月在伊拉克，對伊朗支持的真主黨旅(Kataib Hezbollah)三個目標展開空襲行動，今次事件猶如火上澆油。