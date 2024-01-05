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希望天下愈亂愈好？ ISIS：伊朗爆炸案 我們幹的

記者張聲肇／綜合報導
以色列特拉維夫一名男子走過一幅新的塗鴉前，上面畫了哈瑪斯和ISIS成員親吻，並寫著哈瑪斯等於ISIS。(美聯社)
以色列特拉維夫一名男子走過一幅新的塗鴉前，上面畫了哈瑪斯和ISIS成員親吻，並寫著哈瑪斯等於ISIS。(美聯社)

至少84名伊朗人因參加前伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)將軍被美國狙殺的紀念會，遭兩波自殺攻擊而死亡，284人受傷，這是伊朗45年來遭遇到最致命的襲擊，極端組織伊斯蘭國(ISIS)4日宣稱對此負責。

中東問題專家確認，在聖戰士團體間盛傳的這份認責聲明，來自這個極端組織，並研判該組織可能想藉以哈戰爭的緊張局勢挑事。

革命禁衛軍的蘇雷曼尼是伊朗神權政府眼中的英雄，但他替殺害駐伊拉克美軍的民兵撐腰，成為美國眼中的恐怖分子，2020年被美國的無人機狙殺。

伊斯蘭國公布滿身帶滿炸藥執行這次自殺攻擊任務的戰士身分為默瓦海德(Omar al-Mowahed)和穆賈海德(Seif-Allah al-Mujahed)，還嘲諷了一番伊朗什葉派穆斯林。

華府近東政策研究所研究員澤林(Aaron Y. Zelin)認為，發動自殺攻擊的伊斯蘭國派系，用意可能是要挑動伊朗去攻擊以色列，擴大中東戰事而從中獲利。

澤林說，伊斯蘭國希望天下大亂，愈亂愈好，「只要對自己有利，怎麼亂法，他們一點都不在乎。」

曾一度在伊拉克和敘利亞境內盤據一大片土地的伊斯蘭國，2014年宣稱立國，後來被美國領導的勢力擊潰，從此一蹶不振，但偶而還能發動大型攻擊，也趁2021年阿富汗親美政府垮台，神學士政權尚未穩固之際，滲入阿富汗，冀圖壯大。

中東極端組織最近不斷呼籲伊斯蘭教徒殺基督徒和猶太人，替加薩地區的巴勒斯坦人報仇；巴勒斯坦某些派系與伊朗結盟，也成為這些極端分子批判的對象。

伊朗媒體報導了伊斯蘭國的認責聲明，但伊朗政府未立即表態，官員間接把罪責怪到以色列頭上。

伊朗國營通訊社報導，監視錄影顯示，烈士墓園附近道路上，一名男性自殺炸彈客正在引爆炸藥；而第二次爆炸很可能是另一名炸彈客引爆的。

圖為伊朗民眾參加蘇雷曼尼將軍被美狙殺的紀念會，極端組織ISIS已宣稱為兩波自殺攻...
圖為伊朗民眾參加蘇雷曼尼將軍被美狙殺的紀念會，極端組織ISIS已宣稱為兩波自殺攻擊負責。(美聯社)

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