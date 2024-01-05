外資加速逃離中國 轉擁抱東南亞

中國經濟下滑嚴重，外資紛紛撤出。圖為福建漳州某電氣技術公司生產電路板設備的智能化工廠。(新華社)

受經濟復甦不振、地緣政治局勢緊張等不利因素影響，外資加緊脫離中國，使得中國及香港 股市2023年表現慘淡，全球排名吊車尾。

2023年12月全球多頭基金加速撤出中國及香港股市，創下全年最快撤資速度。與此同時，東南亞 國家企業上市融資活躍，成為國際大投行青睞新熱點。

「美國之音」(VOA)引述路透報導，美國投行摩根史坦利(大摩)報告指出，全球多頭基金去年12月大舉拋售中國及香港股票，淨值總計38億美元，拋售速度之快堪稱「2023年最糟糕的一個月」，也是有紀錄以來第三大單月流出量。

大摩分析師研判，促發這次資金外流有兩個因素，有20億美元是基金投資 者的贖回操作，其餘部分則是基金經理人執行「再平衡」，減少中國投資占比，移到其他更具成長性的市場。

從大摩的數據來看，去年騰訊、阿里巴巴、茅台和網易成為主要增持標的，而京東、百盛中國、友邦保險則面臨最嚴重拋售。

儘管中國當局為加強經濟復甦力度，近月推出一系列刺激措施，但分析師普遍認為，這仍不足以恢復市場信心。不過，瑞銀經紀團隊分析，在去年最後幾周，對沖基金大量買進中國股票，原因在於押注官方可能會有超預期的刺激措施，為此積極逢低買入。

中國經濟低迷更連帶影響亞洲資本流動發生重大變化，呈現中國溫度下降，東南亞國家正在上升。

報導引述日經亞洲消息指，包括摩根大通、花旗等在內的國際大投行，去年在東南亞國家收取的股票和債券發行諮詢費總計8.92億美元，超過了從中國獲取的8.54億美元。這是2008年以來的第一次。

日經亞洲分析，這項變化的原因與印尼、印度的公開募股(IPO)市場相當火熱，而中企上市美國的需求下降很多有關。報導提到，北京監管當局正採取更嚴厲的措施，以保護國家安全為由限制中國企業到海外上市。

為避免負面消息衝擊人心，中國全國宣傳部長會議3日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話強調，要圍繞增強信心、凝聚共識構築主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，要「唱響中國經濟光明論」。此前，中國社群媒體微博上個月發布通知，要求網紅不要發表唱衰經濟的言論，中國國安部更刊文，將唱衰經濟提升為國安問題。