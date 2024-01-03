拜登、川普嚇選民？選戰大打「恐懼感」

面對2024年大選結果，專家指全美將有一半人傷心失望，另一半人高興。兩黨總統候選人川普(右)與拜登(左)都會以危言聳聽的訊息，企圖製造恐懼感來嚇對方選民。(美聯社)

面對2024年大選，拜登 總統與前總統川普 各自以危言聳聽的訊息，企圖製造恐懼感來嚇選民；華盛頓郵報分析，政治學者與民調專家指出，這種現象反映了美國普遍呈現悲觀主義，瀰漫一股惴惴不安的氛圍；報導指出，11月大選不管由誰勝出，全國有一半民眾將深信國家已經完蛋，美國價值將要毀於一旦。

拜登指責說，美國如果2025年由川普領導，將變成反烏托邦的獨裁體制，美國價值經常面臨瓦解危機；川普則用「害蟲」形容政治對手，並說2024年選舉將是「最後一場戰役」，倘若拜登連任美國將「不再是個國家」，第三次世界大戰也將迅速爆發。

拜登12月間在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)一場募款活動上說，川普對美國民主造成最大威脅，「如果我們輸掉選舉，我們等於輸掉一切」。

川普則在新罕布夏州德倫(Durham)造勢活動上說：「只要拜登還在白宮 ，美國夢就破滅。」川普在演說中表示，無證移民「正在毒害美國的血液」。

民主黨人士指出，拜登對選民提出的警告通常是引述川普承諾一旦勝選將採取的行動，但川普對選情的預測則常採用沒有根據的誇張說詞。

白宮官員及拜登競選團隊幕僚說，面對川普力道愈來愈猛烈的仇恨言論，拜登陣營覺得不得不做出回擊。最近幾項民調顯示，川普不但在共和黨初選大幅領先其他對手，就連在大選如果對上拜登同樣穩定領先，拜登與幕僚開始對於川普可能重返白宮對選民提出警告。

拜登12月間在麻州魏斯頓(Weston)活動上對民主黨捐款金主說，2024年大選攸關重大，美國民主可能被川普及支持川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)路線共和黨員摧毀。拜登說：「這不是誇大其詞，而是事實。」

以嚴肅口吻引述川普發言成了拜登在2024年大選期間傳遞訊息的主要方式之一。某些民主黨員擔心如此作法等於為川普宣傳，但拜登團隊的連任選戰核心基調則是對川普重新掌權提出警告。