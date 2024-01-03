民調：4成美國民眾關切外交 比去年多1倍

美聯社最新民調發現，四成美國成年人關切國外事務，比去年多一倍，移民政策也是選民關切事項。

美聯社與NORC公共事務研究中心要求受訪民眾列出明年政府最應優先處理事項，結果回答國外事務的比率，比去年約多一倍。

對經濟的憂慮，仍是選民的首要關切，但多達20%受訪民眾擔心美國介入海外事務，遠超過去年僅5%。10月7日爆發的以哈戰爭，是5%美國人最關切的世界大事。4%認為政府應關注俄烏戰爭。2022年底，沒人關注以哈衝突，認為政府應關注俄烏戰爭的人則占6%。

以黨派論，關注美國外交政策的共和黨 人從去年23%倍增為46%，民主黨 人則從16%激增至34%。

維吉尼亞州的共和黨員卡匹托(Warren E. Capito)擔心，如果中共入侵台灣，迫使美國介入，那將是分散美國軍力的「第三個國際衝突」。

移民政策也是選民的一大關切領域。把它列為政府首應處理要務的選民占35%，比去年增加8%。共和黨人55%如此認為，比2022年底增加10%；民主黨人也有22%，比前年增加8%。

拜登政府編列預算 時，援助海外友邦的政策和移民政策變成糾纏不清；拜登建議國會通過1100億元援助烏克蘭和以色列的外交預算，共和黨議員拿邊界安全擋下，說不編列更多經費執行美墨邊境難民湧入的法規，不會通過援外預算。

多達76%受訪民眾認為，政府今年的施政重點應放在「改善經濟」；2022年底，75%成年人也如此想。經濟是85%共和黨人和65%民主黨員的首要議題；41%共和黨人和22%民主黨人認為通膨是首要經濟議題，認為政府預算赤字或債務最須處理的共和黨人占22%，民主黨人只有7%。

18至29歲年輕人中，84%說經濟是首要問題，39%把通膨、38%把個人財務、34%把外交政策列為政府要務。此年齡群有32%說學貸是政府該處理的要務；19%的30歲以上民眾希望政府緩解學貸壓力。

有信心2024年政府施政會改善的受訪民眾，僅5%，包括7%民主黨人、11%獨立選民、1%共和黨人。