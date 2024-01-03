我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

民調：4成美國民眾關切外交 比去年多1倍

記者張聲肇／綜合報導

美聯社最新民調發現，四成美國成年人關切國外事務，比去年多一倍，移民政策也是選民關切事項。

美聯社與NORC公共事務研究中心要求受訪民眾列出明年政府最應優先處理事項，結果回答國外事務的比率，比去年約多一倍。

對經濟的憂慮，仍是選民的首要關切，但多達20%受訪民眾擔心美國介入海外事務，遠超過去年僅5%。10月7日爆發的以哈戰爭，是5%美國人最關切的世界大事。4%認為政府應關注俄烏戰爭。2022年底，沒人關注以哈衝突，認為政府應關注俄烏戰爭的人則占6%。

以黨派論，關注美國外交政策的共和黨人從去年23%倍增為46%，民主黨人則從16%激增至34%。

維吉尼亞州的共和黨員卡匹托(Warren E. Capito)擔心，如果中共入侵台灣，迫使美國介入，那將是分散美國軍力的「第三個國際衝突」。

移民政策也是選民的一大關切領域。把它列為政府首應處理要務的選民占35%，比去年增加8%。共和黨人55%如此認為，比2022年底增加10%；民主黨人也有22%，比前年增加8%。

拜登政府編列預算時，援助海外友邦的政策和移民政策變成糾纏不清；拜登建議國會通過1100億元援助烏克蘭和以色列的外交預算，共和黨議員拿邊界安全擋下，說不編列更多經費執行美墨邊境難民湧入的法規，不會通過援外預算。

多達76%受訪民眾認為，政府今年的施政重點應放在「改善經濟」；2022年底，75%成年人也如此想。經濟是85%共和黨人和65%民主黨員的首要議題；41%共和黨人和22%民主黨人認為通膨是首要經濟議題，認為政府預算赤字或債務最須處理的共和黨人占22%，民主黨人只有7%。

18至29歲年輕人中，84%說經濟是首要問題，39%把通膨、38%把個人財務、34%把外交政策列為政府要務。此年齡群有32%說學貸是政府該處理的要務；19%的30歲以上民眾希望政府緩解學貸壓力。

有信心2024年政府施政會改善的受訪民眾，僅5%，包括7%民主黨人、11%獨立選民、1%共和黨人。

共和黨 民主黨 預算

上一則

快看世界／2024新生活方式 不節食、吃好食

下一則

哈瑪斯二把手艾魯里 被控策畫攻擊以色列

延伸閱讀

蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強

蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強
2024年國會角力 聚焦5大戰場…政府關門危機仍在

2024年國會角力 聚焦5大戰場…政府關門危機仍在
WSJ：全美25郡投票趨勢將決定2024總統大選勝負

WSJ：全美25郡投票趨勢將決定2024總統大選勝負
華郵分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨

華郵分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨

熱門新聞

特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

2023-12-31 01:29
中國駐美國大使館29日宣布，明年1月1日起，減少旅遊簽證所需的申請資料。（路透）

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

2023-12-30 02:45

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案