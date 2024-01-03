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哈瑪斯二把手艾魯里 被控策畫攻擊以色列

編譯陳韻涵／綜合2日電
哈瑪斯政治局副主席艾魯里被控策畫攻擊以色列。(美聯社)
哈瑪斯政治局副主席艾魯里被控策畫攻擊以色列。(美聯社)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)政治局副主席艾魯里(Saleh al-Arouri)是哈瑪斯第二把手，他被控策畫攻擊以色列，並促進哈瑪斯與黎巴嫩民兵組織「真主黨」(Hezbollah)的關係。

「紐約時報」引述地方安全官員的說法報導，艾魯里近年長期待在貝魯特，職務類似哈瑪斯駐真主黨大使；此外，艾魯里與加薩哈瑪斯首領辛瓦(Yahya Sinwar)關係密切。

2014年，以色列譴責當時擔任哈瑪斯指揮官的艾魯里謀畫在西岸綁架三名以色列青少年。艾魯里則形容那場行動是哈瑪斯所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)的「英勇行動」(heroic operation)。

2014年，以色列另指控當時逃亡土耳其的艾魯里圖謀推翻巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)，阿巴斯政府治理部分以色列占領的西岸地區。

以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救...
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救。(歐新社)

艾魯里2017年獲選為哈瑪斯政治局副主席，促進哈瑪斯與真主黨的關係。

艾魯里當選數日後，他造訪伊朗首都德黑蘭，強化哈瑪斯與伊朗的關係，且很快安排會面，討論哈瑪斯與真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)的合作事宜。

真主黨媒體「燈塔衛視」(Al-Manar)報導，去年10月，哈瑪斯突襲以色列後，艾魯里會晤納斯拉勒和伊斯蘭聖戰組織副領袖納哈爾(Ziad al-Nakhale)，三方討論如何合作「追求全面勝利，並阻止壓抑加薩與西岸民眾的殘忍攻擊」。

以色列與真主黨之間的戰鬥已擴及以色列與黎巴嫩邊境地區，讓人憂慮可能導致更廣泛的衝突，吸引伊朗支持的黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門武裝團體加入戰局。

以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地軍方和救援人員...
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地軍方和救援人員在搜救。(歐新社)

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