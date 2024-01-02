間諜陰影籠罩 亞裔國安官員丟工作 逾600雇員遭禁制

亞裔 官員指出，因美中間諜 戰孳生的緊張，讓自己受到不公挑剔，還失去工作；與亞洲有關係的國家安全雇員表示，反情報界錯認他們可能是間諜，不讓他們取得工作。

紐約時報報導，華裔湯瑪斯‧王(Thomas Wong)2023年夏天來到美駐北京大使館，要找外交新職位，國安官員告訴他，禁止他在中國國內工作，但原因空洞，只說認為他可能對「外國影響力」應付能力很差。

王表示，自己擔任美國外交官十多年，認為中國是自己最能大展拳腳的地方；他成長於說華語的家庭，也研究中國。自西點軍校畢業後，從戎赴巴爾幹半島，他認為自己取得經驗，對引領美、中關係很有價值，而中國是美國最大的軍、經對手。

他檢視自己遭禁的告示，發現含許多亞裔的其他外交官也碰到類似禁制。安全官員從不給出確切理由，只根據最早的安全審核過程所得資訊，就做出這種決定。報導指出，這些年來已有數千名外交官受禁令影響。

由於美中之間暗中進行間諜戰且日益激烈，從涉及外交到國安的政府單位，都發生類似問題，一些哪怕與亞洲關係很遙遠的聯邦雇員都表示，自己受到情報界及國安高層不公平的挑剔，不讓他們做可能提升美國利益的工作。

這群人表示，此一偏執擋下夠資格的聯邦雇員，不讓他們從事外交任務、任職於情報單位等其他重要職位，但他們語言技巧流利，文化背景可能很有用，若無視於此，最終會削弱美國。

亞裔外交官大聲說出這些顧慮，也緊急到足以讓兩黨國會議員去年12月通過法案，限制國務院 的某些做法；12月14日通過的國防開支法案中，就納入民主黨加州眾議員劉雲平推動的措詞，旨在要求國務院對其職務限制及審核流程要更為透明。

湯瑪斯‧王表示，美國應自問如何處理這項危機最好，而不是悉數排除擁有最佳技能、有意服務的人，不然就是徒然自傷。

湯瑪斯‧王等人在國務院內部提出此事，最後國務院扭轉對他的禁令。此外，國務院還解除政府內部1400項職務限制；但紐約時報取得的資訊指出，約625名雇員仍受禁制令所影響。國務院並未解釋何以如此。

另外，情報界調查奉派到各國任職的雇員，最主要是中國，判斷會造成特殊情報威脅，可以提出禁止的建議。