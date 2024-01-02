聯邦參院34席今年要改選 共和黨有望拿下多數...但有1人很危險

2024選戰評估，共和黨可能奪回掌參院多數黨地位，共和黨有評11位參議員面連任選舉，多數可以容易過關。唯一面對激烈挑戰的是德州克魯茲參議員。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)分析，共和黨 有機會在2024年選舉重掌參院 多數，2020年由川普勝出的關鍵州，如今民主黨 紛紛陷入席次保衛戰；然而，共和黨原本有希望在2022年期中選舉贏回參院多數，卻因墮胎權、經濟、川普刑事起訴等變數出現而錯失機會，選務主管與政治分析師說，這些變因有如撲克牌裡的鬼牌(wild cards)，或許能讓民主黨守住目前51票對49票的參院些微多數。

有34個參議員席次2024年面臨選舉。現任民主黨籍或傾向民主黨的無黨籍席次有23個，其中8席被獨立研究機構「選舉幕後」(Inside Elections)評估為競爭激烈或選情不妙。

現任共和黨籍席次有11個，所有參議員都來自於川普在2020年勝選的州，唯有德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)席次被評估為競爭激烈。

「選舉幕後」發行人岡薩雷斯(Nathan Gonzales)分析，共和黨已擬定參院多數席次選戰策略，成功機率極高，「可是我們過去曾經目睹共和黨白白浪費機會」。

2022年期中選舉之前，共和黨聲勢一路看好，選舉結果卻減少一席，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)把問題歸咎於於候選人「品質不佳」。麥康諾說，在共和黨初選表現良好的候選人，到了大選卻因為立場過於極端或不受一般選民青睞而喪失勝選希望。共和黨在2010年選舉也曾面臨相同狀況。

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2023年11月宣布不再角逐連任，讓民主黨僅享些微領先的參院多數受到重挫。川普在共和黨初選當中為西維州州長賈斯提斯(Jim Justice)背書，賈斯提斯民調大幅領先西維州聯邦眾議員穆尼(Alex Mooney)。

華爾街日報分析，在共和黨初選勝出的人選，估計11月在大選當中應可輕鬆當選。2020年大選時，川普在西維州得票率領先拜登39%。

民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)將爭取任期四連霸，俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)也將爭取連任。