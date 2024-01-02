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猶他中國留學生找到了 因遭「網路綁架」跑山區「自囚」

編譯陳韻涵／綜合1日電
疑被綁架的中國籍交換學生莊凱，12月31日已被猶他警方尋獲。警方表示他「還活著，但非常寒冷和害怕」。(取自里弗代爾警局)
疑被綁架的中國籍交換學生莊凱，12月31日已被猶他警方尋獲。警方表示他「還活著，但非常寒冷和害怕」。(取自里弗代爾警局)

猶他州里弗代爾(Riverdale)警局上月31日在猶他州百翰城(Brigham City)山區找到疑遭綁架的中國籍交換生莊凱(Kai Zhuang)，當時他一個人在簡易帳篷裡；17歲的莊凱被尋獲時安全無虞，但「很冷且害怕」。警方表示，這是一宗「網路綁架」(cyber kidnapping)事件，莊凱在中國的家屬也因為聯絡不上他且擔心他的安危而付了8萬元贖金。

莊凱在中國的家人上月28日收到含有莊凱驚恐照片的勒索信後，向警方報案。警方表示，莊家人表示不斷遭到恐嚇勒索，還看到莊凱被「綁架」的照片，因而相信莊凱「遭綁架且身處險境」，支付歹徒8萬元贖款。

疑被綁架的中國籍交換學生莊凱，12月31日已被猶他方警尋獲，大致健康無礙。(取自...
疑被綁架的中國籍交換學生莊凱，12月31日已被猶他方警尋獲，大致健康無礙。(取自里弗代爾警局)

警方前往莊凱在里弗代爾的寄宿家庭詢問時，寄宿家庭的監護人不知道莊凱遭綁架一事，並稱莊凱前一晚睡在床上，翌日上午也有聽見他的聲音。

針對中生 美各地有案例

里弗代爾警察局長華倫(Casey Warren)表示，莊凱是「網路綁架」計謀的受害者；華倫表示，聯邦調查局(FBI)告知警方，美國各地通報多起針對中國留學生的網路綁架事件。

里弗代爾警方表示，他們與聯邦調查局、美國駐中國大使館和中方人員合作，試圖在他們懷疑的網路綁架事件中找到莊凱。

警方稱，這種犯罪行為的犯罪者往往以外國交換生為目標，並告訴受害者自我隔離，讓自己看起來像是被抓虜，試圖勒索受害者家人勒索贖金。 警方表示，受害者之所以遵守規定，是因為擔心家人會受傷。

囚禁照片 學生自己拍的

留學生透過網路電話被歹徒告知，他們在中國的家人遭受威脅，要求他們按吩咐行事；被害學生被告知要自行隔離，拍攝看似遭囚禁的照片，接著把照片連同勒索信寄給家人。

莊凱上月20日首次嘗試離開寄宿家庭去露營，當時帶著露營裝備。路上他遇見普若佛(Provo)市警察；普若佛警方還幫莊凱安排交通返回寄宿家庭，但不知道他遭受威脅。

猶他州里弗代爾警方過去兩天在山區出動無人機，尋找中國籍交換學生莊凱的下落。(取自...
猶他州里弗代爾警方過去兩天在山區出動無人機，尋找中國籍交換學生莊凱的下落。(取自里弗代爾警局)

莊凱上月28日被通報失蹤後，警方搜索寄宿家庭，試圖尋找他遭遇普若佛警方時攜帶的露營裝備，但未尋獲。

警方接著利用手機紀錄和銀行對帳單，得知他去過百翰城山區，推測莊凱可能在附近露營。

韋伯郡(Weber County)警察辦公室的無人機搜救隊，以及猶他州公共安全空中小組的多架直升機則已接獲任務，尋找莊凱。

學生平安 已與家人通話

搜查行動上月30日晚開始，里弗代爾探員恩斯特羅姆(Derek Engstrom)爬上山坡林地，看到一個帳篷；莊凱看到警察後鬆了一口氣，「但感覺很冷且恐懼」。

猶他州里弗代爾警方12月31日在戶外山區找到中國籍交換學生莊凱，警方檢視莊凱棲身...
猶他州里弗代爾警方12月31日在戶外山區找到中國籍交換學生莊凱，警方檢視莊凱棲身的簡易帳篷。(取自里弗代爾警局)

莊凱的帳篷裡有一個睡袋、多條毯子、少量糧食和飲水，以及多支手機；警方表示，這些手機是用來拍照和與網路綁架相關之用。

百翰城消防局檢查莊凱的身體狀況後，莊凱要求與家人通話，確保他們安全無虞。

警方透露，莊凱跟隨警方返回里弗代爾警局，期間「還點了一個起司漢堡」。

華倫呼籲大眾若淪為網路綁架事件受害人或察覺有人受害，應立即報警，「別匯款，停止聯繫嫌犯」。

華倫表示，「我希望外國交換生知道，可以信任警察會保護他們，並與警方合作確保自身及國外家人的安全。」

華倫 猶他州 中國留學生

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