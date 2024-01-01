學者：賴清德災難說恐加深美「疑賴論」 美中都不放心

國民黨總統候選人侯友宜1月31日在彰化縣花壇造勢，支持者手搖中華民國國旗（圖）。民進黨總統候選人賴清德31日前往三重拱心宮參香祈福，現場則未見國旗。（記者黃仲裕／攝影）

民進黨總統候選人賴清德 日前在辯論會上提「把中華民國 當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發議論。學者認為，「災難說」與「台獨說」兩論述，將牽動美中台關係，加深美方「疑賴論」。

旅美學者翁履中表示，美國「疑賴論」可分為兩層次，淺層為美方對賴清德「務實的台獨工作者」不放心，更深層的卻是賴清德從政人格；相較於蔡英文 總統圓融的表態，賴清德的硬個性，在辯論會一覽無遺。

翁履中說，美國外交事務期刊去年刊文，建議賴清德考慮凍結台獨黨綱，意在提醒賴清德；賴清德競選辦公室發言人趙怡翔卻稱台灣人已經無法接受「和平統一」，形同軟打臉美方。賴清德在辯論的表現，顯示不會放棄台獨黨綱，而這正是美國所擔心。

台灣政治大學法律系副教授廖元豪說，總統是要維護台灣在美中台關係的平衡及安全，國家定位的說法非常重要，賴清德雖事後稱口誤，但這時冒出這句話，會造成華府和北京特別不放心；賴清德連表面上的憲法一中、兩區架構都不太想遵守，若當選，美中對台施壓可能會更多。

中山大學政研所榮譽退休教授廖達琪說，蔡英文總統兩次就職典禮都表示遵循中華民國憲法及兩岸人民關係條例，處理兩岸事務；這是賴清德、蔡英文兩人截然不同之處，賴清德犯了國際大忌仍然不自知，對台灣來說，不只是經貿，更將帶來重大安全意涵。

廖達琪舉例，前總統陳水扁曾在2004年提出正名制憲，引起美方深切關切，當時的布希政府隨即勒令陳水扁停止再提，認為他是「trouble maker」(麻煩製造者)；並指賴清德指中華民國憲法在民國35年(1946年)制定等論述，傳達出來的是對憲法的鄙視，認其老舊的態度，也傳達出他從政初心，其「台獨制憲正名」意圖在這次選舉中拚命壓抑。

政大國際事務學院副院長盧業中說，賴清德的論點不但可能衝撞現行的兩岸現狀，恐怕也讓外界感到突兀，尤其他對「九二共識」的定義，以及在兩岸互動的準則上缺乏一致性，一邊說要與對岸保持良好互動，且不排除與中國國家主席習近平見面，一邊似乎又無意維護中華民國的體制。