賴清德稱「中華民國憲法是災難」 侯友宜：台獨內心話

民進黨總統候選人賴清德（左）的「中華民國（憲法）災難」說持續發酵，國民黨總統候選人侯友宜（中）批賴清德內心是要正名制憲，民眾黨總統候選人柯文哲（右）則說「蔡英文大概氣到要吃普拿疼」。（記者曾原信、徐白櫻、黃仲裕／攝影）

台灣13日舉行總統大選投票，距離投票只剩12天。民進黨總統候選人賴清德 在去年底12月30日辯論會的「中華民國 （憲法）災難」說，持續在政壇發酵。國民黨總統候選人侯友宜 31日批評賴清德內心是要正名制憲、創造台灣共和國，指賴是說出內心話；民眾黨總統候選人柯文哲指出，賴清德說是口誤，這個叫做「爬出一個坑，再掉進另外一個坑」，「蔡英文總統大概氣到要吃普拿疼」。

賴：根據憲法推動國政

賴清德30日表示，未來他若當總統，當然會根據中華民國的憲法和法律推動國政；他並反擊侯友宜將九二共識和中華民國憲法混為一談，對台灣非常危險。

賴清德在辯論會說「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」會後賴表示口誤，把「中華民國憲法」講成「中華民國」，但未平息外界質疑，侯、柯則持續猛攻。

侯：台獨定會引起戰爭

侯友宜31日在彰化表示，先前的電視政見會中，賴清德就說「中華民國是神話」，賴不是在選中華民國總統嗎？身為中華民國副總統，卻鄙視、否定中華民國，「你是咧講啥？（閩南語「你在說什麼」之意）」接著辯論會，賴清德又說「中華民國」是災難，更是嚴重，雖然後來改口「中華民國憲法」是災難，第一次可以說是失言，連說兩次就是內心話。

侯友宜說，中華民國把台灣「顧牢牢」（閩南語「守護好」之意），賴清德身為現任中華民國副總統，竟然否定中華民國，說明內心就是要正名制憲，創造「台灣共和國」，到時候推動台獨，一定會引起戰爭。

侯友宜說，美國都不支持台獨，賴清德卻支持台獨，且連說了兩次，那叫失言嗎？他說，憲法是中華民國的立國根本，賴清德講這種話實在沒良心，還要來選國家總統。侯強調，「中華民國是咱的國家、台灣是咱的厝」，國和家黏牢牢，為了守護咱的國家、讓人民能夠平安，千萬不能再讓民進黨繼續執政。

柯：蔡恐氣到吃普拿疼

柯文哲在民眾黨歲末年終記者會受訪時表示，賴清德愈講愈糟糕，說是口誤之後，又提到兩岸互不隸屬就是台獨，「我猜蔡英文總統應該氣到快要吃Panadol（普拿疼，一種止痛藥物），因為這個很難再拗，相信賴清德應該已經接到AIT（美國在台協會）的電話了」。柯表示，美國政府已經明確表態不會支持台獨，賴清德要如何務實地推動台獨？這麼重要的題目，怎麼會沒有準備，真的是太大意了。