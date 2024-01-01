我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

德州「包機」送355無證客到芝加哥 轉程火車票都買好了

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去一年多來，已有超過2萬8000名越境移民抵達芝城，圖為前陣子露宿芝警局外的尋求庇護移民。(本報檔案照片)
過去一年多來，已有超過2萬8000名越境移民抵達芝城，圖為前陣子露宿芝警局外的尋求庇護移民。(本報檔案照片)

儘管芝加哥、紐約、丹佛市市長頻頻向德州州長艾伯特(Greg Abbott)喊話施壓，要求協調載送尋求庇護移民作業，三市還紛紛祭出取締、處罰方案，嚴抓將無證移民隨意丟棄各地的巴士，但很顯然無法阻擋德州載送無證移民到庇護城的行動；一架滿載355位無證移民的波音777飛機，在2023年的最後一天清晨，從德州降落距離芝市約1小時車程的洛克福德機場(Rockford Airport)，接著安排巴士將這些無證移民轉乘火車、公車前往最終目的地芝加哥市。

芝市市長強森對此表示，看來德州州長艾伯特「決心繼續在移民危機中播下混亂的種子」，強森呼籲國會盡快提供必要資源來應對危機，並加強各級政府間的協調。

31日該架飛機從德州聖安東尼奧抵達洛克福德時，當地體感溫度只有華氏20多度，且一直下雪。洛克福德市的官員表示，他們在離飛機降落前，很短的時間內才得到通知，該班機上355名無證移民下機後，就搭上艾伯特租用的八輛巴士。該市官員說，他們不知道是否還會有其他航班飛抵洛市。

芝市發言人發表聲明稱，這些巴士在各郊區把乘客放下，移民們接著轉搭火車及其他交通方式前往芝加哥。

芝城郊區艾金市(Elgin)市長卡普坦(David Kaptain)表示，12月31上午，約有30位移民在該市下車，然後走到Metra火車站，並搭上早上9時55分開往芝加哥的列車。卡普坦說，這些移民的車票都有人幫忙買好了。

德州在12月19日包下第一架班機飛抵芝加哥歐海爾機場，該航班上有120名無證移民，這只是艾伯特從2022年8月以來，將非法入境的無證移民載往芝城2萬8000名無證移民的一小部分。

艾伯特發言人說，在強森開始對來自德州的移民巴士「進行罰款或扣押之後，德州官員選擇了用飛機搭載移民至芝城。」

根據芝市府官員稱，愈來愈多巴士司機讓這些移民在芝市以外地區下車，然後向他們提供火車車票，以便他們前往芝市中心。

強森12月31日接受哥倫比亞廣播公司CBS的「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，艾伯特在沒有任何協調的情況下，通過飛機將移民運送到各個城市，是一項「非常危險的任務」，且「事關國家安全」。他說，半夜在全國各地丟棄移民的「流氓巴士」，無疑造成混亂及國家分裂。

移民 德州 芝加哥

上一則

德州無證客新法3月生效 被訴侵犯聯邦權限

下一則

2024揭開序幕 全球跨年煙火接力秀

延伸閱讀

陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城

陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城
MLB／洋基失敗交易…禁藥王牌蒙塔斯轉戰紅人

MLB／洋基失敗交易…禁藥王牌蒙塔斯轉戰紅人
紐約、芝城、丹佛3市長聯手 無證客巴士限制入城

紐約、芝城、丹佛3市長聯手 無證客巴士限制入城
芝城開罰送無證客巴士 德州不甩…加派包機送移民赴芝

芝城開罰送無證客巴士 德州不甩…加派包機送移民赴芝

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

2023-12-31 01:29

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高