德州無證客新法3月生效 被訴侵犯聯邦權限

德州自立法律，地方警力可逕自逮捕自墨西哥非法入境、尋求政治庇護的無證客。但移民維權組織，已著手控告德州州府侵犯聯邦移民執法的權力。圖為12月23日跨過格蘭德河入境的無證客。

為了阻止無證客 湧入，共和黨控制的德州 議會2023年11月通過稱為SB4的新法，將於2024年3月生效。新法律將從外國非法進入或再次非法進入德州列為一項州罪，地方執法部門，包括警察有權逮捕並起訴違法者，州法官有權下令驅逐違法者，對拒不執行的無證移民最高可判監20年。

在這個新法通過前兩年，德州2011年已經以非法侵入罪逮捕無證客，至今已逮捕近4萬人，但這個稱為「孤星行動」(Operation Lone Star)的做法一直在法庭受到憲法挑戰，包括違反正當程序的指控，甚至有地主要求執法人員停止在他的土地上採取逮捕行動。

逮捕行動既然阻止不了無證客的湧入，因此實施新法賦予執法人員進一步逮捕權利及範圍，不但引發了批評者質疑能否遏阻移民的進入，甚至有民權組織提出訴訟。

美國公民自由聯盟(ACLU)德州分會法律事務主任皮諾(Adriana Pinon)抨擊說，這部法律是美國一個州所採取的一個最極端的移民執法措施。

除了ACLU外，司法部也通知告共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)，除非州政府改變對新法律的態度，否則司法部也將提起訴訟。

但艾伯特堅稱，這部法律是必要的，因為聯邦拜登政府未能控制非法移民 的增加。他更表示，若然沒有「孤星行動」以及即將實施的新法律，非法移民會更多。

他還說，德州或會很快逐步取消在邊境的逮捕行動，將之擴大到在該州幾乎任何地方都可以執行行動。

兩年來以非法侵入罪採取逮捕行動，是由德州的公共安全部牽頭。該部門的發言人表示，在邊境的行動中，超過3萬7000人遭刑事逮捕，甚至因此阻止了幫派成員、人口販運者、性犯罪者進入德州。

康乃爾大學法學院移民法教授耶魯-洛爾(Stephen Yale-Loehr)指出，這部德州新法律很容易遭到法律挑戰，因為最高法院早於2012年就裁定，亞利桑納州不能授權州官員逮捕並起訴非法移民，因為這是聯邦政府職掌的權力。