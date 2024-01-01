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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

2024宛如「政治超級盃」測試美式民主壓力

記者顏伶如／綜合報導
邁入2024新年，美國民主將受到龐大考驗挑戰。圖為極右組織「驕傲男孩」成員2020年9月在奧勒岡州波特蘭市與「黑人命也是命」左派團體，爆發相互示威。(美聯社)
邁入2024新年，美國民主將受到龐大考驗挑戰。圖為極右組織「驕傲男孩」成員2020年9月在奧勒岡州波特蘭市與「黑人命也是命」左派團體，爆發相互示威。(美聯社)

自從2020年大選以來，美國民主承受多次龐大壓力測試，專家指出，接下來還將面臨更多考驗。前總統川普任內企圖推翻選舉結果，支持者攻占國會大廈，地方選務主管遭抹黑，保守派執政州通過新法限縮投票權等手段在2020年選後紛紛出籠，2024年大選預料將有五花八門干預伎倆出現，宛如一場政治超級盃(Super Bowl)。

川普企圖推翻選舉被憲政體系的制衡機制擋下，如今則面臨聯邦與多州刑事起訴。選民則透過選票表達立場，支持川普陰謀論的共和黨候選人後來在決戰州公職競選全面落敗。某些州限縮投票權的新法大多屬於技術層面且採漸進式規範，對於實際選舉結果衝擊不大。

非黨派組織「眾合民主中心」(States United Democracy Center)執行長喬安娜·利德蓋特(Joanna Lydgate)指出：「過去幾年裡，選民挺身而出捍衛我們的民主。」她說，州政府與地方官員為了維護選舉自由與公平，完成圓滿任務。

利德蓋特也擔憂，2024年大選各種干預手段可能就像「政治超級盃」。

美國民主在2021年1月6日受到嚴重挑戰，川普支持者攻擊國會阻擋總統大選認證，舉...
美國民主在2021年1月6日受到嚴重挑戰，川普支持者攻擊國會阻擋總統大選認證，舉世震驚。後續影響衝擊，2024還在發酵，考驗選民。(美聯社)

川普已經表示，若當選總統將特赦參加國會暴亂而遭起訴的支持者，還說會動用聯邦政府權力對政敵以牙還牙。川普在造勢場合演說中使用的獨裁式用詞愈來愈多，若再次入主白宮將起用絕對效忠的部屬，推行過去執政期間沒能落實的爭議性計畫。

美聯社分析，與2020年的時空環境相比，如今川普權勢變弱，推翻選舉結果的計謀這次更不可能成功，例如在關鍵州推出冒牌選舉人等，想重返白宮唯有在大選中直接取勝。

2020年大選以來，共和黨在搖擺州亞利桑納州、賓州輸掉州務卿選舉，在亞州還輸掉州長，在賓州及密西根州則輸掉州議會多數掌控。兩黨國會議員已通過法案修補有關選舉人團(Electoral College)計票方式的法律漏洞，這回川普若想再挑戰國會選舉人票確認程序，困難度大幅提高。不過，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)可能干預拜登勝選的選舉人票確認。

川普 共和黨 超級盃

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