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移民法規混亂…委國父子逃美政庇 1個被遣返1個滯留

記者張聲肇／綜合報導
同時尋求美國政治庇護的委內瑞拉籍納然何父子，卻有截然不同待遇，顯示美國現行移民法規的不合理。(美聯社)
同時尋求美國政治庇護的委內瑞拉籍納然何父子，卻有截然不同待遇，顯示美國現行移民法規的不合理。(美聯社)

前委內瑞拉將領納然何(Pedro Naranjo)因參加反委國總統馬杜拉(Nicolás Maduro)陣營，深怕被捕坐牢，與在空擔任飛行員的兒子一起逃往美國，結果兒子被遣返坐牢，父親滯留美國尋求庇護，凸顯目前美國移民法規實行起來，矛盾百出。

兒子小納然何(Pedro Naranjo)被遣返委內瑞拉，將軍老父慨歎不已，他告訴美聯社：「我作夢也想不到，委內瑞拉反對派及全球民主國家盟友的美國，捍衛人權與自由不遺餘力的美國，會把我兒子送到馬杜拉的監獄。」

2018年，納然何將軍等幾名軍官被捕，理由是涉嫌計畫謀殺馬杜洛，製造選舉混亂。納然何否認參與「世界末日大作戰」叛亂行動，但馬杜拉政府把被捕嫌犯送交軍事法庭審判，罪名包括「叛亂、賣國。」2021年，他在監獄裡中風，送醫急救，在美洲國家組織領袖干預下，徒刑改為在家軟禁。

前委內瑞拉空軍直升機飛行員納然何，與將軍父親入境美國尋求政治庇護，卻被拒絕，已被...
前委內瑞拉空軍直升機飛行員納然何，與將軍父親入境美國尋求政治庇護，卻被拒絕，已被遣送回委國。(美聯社)

軟禁期間，他得知當局有意延長他這批被告的刑期，若定案，可能會被送回監獄，遂於2022年底決定逃亡。小納然何擔心父親一路上的安危，自告奮勇陪同父親走上這條流亡之路。小納然何強調自己從來就沒有叛國的意願或行動。

父子10月4日越過德州和墨西哥交界的格蘭德河，進入美國後，向邊防人員投案；因為是非法入境，移民局以較嚴格的庇護法規處理。

納然何目前還在為自己的庇護案奮鬥。移民官判定，如果把他遣返，委國當局不會對他報復，他不服，上訴到聯邦移民法院，卻被駁回。

小納然何沒有律師幫忙，12月14日被遣返後，委國當局以逃兵罪名逮捕他，把他關在加拉卡斯近郊的軍牢。母親Maria Elena Machado到監獄看過他兩次。她說，「他唯一犯的罪，就是當雙親的好兒子。」

委裔移民律師亨瑞克茲(Julio Henriquez)說，其他該獲庇護的委國難民，也可能遭遇同樣的命運；他說，「這不令人驚訝，註定隨時都會發生。」

移民局 監獄 遣返

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