回歸疫情前？「這5點」看2023民生好轉

2023年已屆年底，民生物價漲幅都略有所降。(美聯社)

就民生與美國經濟而言，2023年的生活大多回歸新冠肺炎疫情 前的模樣。

國家廣播電台(NPR)報導，隨著年末購物潮放緩，信用卡債務緩升，勞動市場持續活絡，失業率逼近歷史低點；物價持續上漲但速度減緩，年底的薪資成長終於超越通膨。

飲食

超市物價緩解，部分日用品價格下跌，2022年禽流感導致蛋價飆升，另因乳製品產量下跌而上漲的奶油價 格終於回穩；咖啡和糖的成本也走跌。

總體而言，11月雜貨價格比2022年同期上漲1.7%，而2022年整體雜貨價格飆漲12%。

2023年已屆年底，房貸利率下降，購房成本降低。(美聯社)

住房、卡債與儲蓄

2023年住房成本高漲，但最糟時機已過；房貸利率秋季漲到8%，近幾周平均降至6.67%。

11月平均房價同比2022年上漲4%，信用卡未償債務自疫情初期下滑後，2023年反彈突破1兆元，所幸儲蓄率也自低谷攀升。

遊憩

疫情解封後出現報復性旅遊潮，汽油價格下跌讓通膨降溫，航空燃油價格下滑帶動機票降價。

糧食與工資成本仍高，餐廳的餐點價格降不下來，但許多人依然大量外食。

比起2022年，11月餐廳和酒吧的開銷增加11.3%，這是一般餐廳餐點漲價幅度的兩倍多。

職場

2023年薪資漲幅終於追上並略超過通膨，這是傳統工會罷工取勝的一年，但新興工會仍在與亞馬遜(Amazon)和星巴克(Starbucks)等大企業磋商。

勞動市場已擺脫高通膨和升息 紛擾，2023年有數百萬人加入或重返職場，失業率處在3.7%低點。

2023年已屆年底，民生物價漲幅都略有所降。(美聯社)

經濟

眾人預測升息會讓經濟步入衰退，但似乎並未成真。

截至9月的12個月期間，國內生產毛額(GDP)成長相對強勁的2.9%；年末與假期購物潮，可望推升GDP持續成長。

目前通膨仍高於聯準會(Fed)設定的2%目標，但聯準會官員已透露升息目標達成，明年準備降息。

投資人看好預期借貸成本下降，股市漲上歷史高點。