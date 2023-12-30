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緬因剝奪川普參選資格 兩黨州議員反對 揚言彈劾州務卿

編譯俞仲慈／綜合29日電
緬因州負責選務的州務卿宣布剝奪川普參加共和黨初選資格。（美聯社）
緬因州負責選務的州務卿宣布剝奪川普參加共和黨初選資格。（美聯社）

美聯社29日報導指出，緬因州負責選務的州務卿因宣布剝奪川普參加共和黨初選資格，引發兩黨州議員反彈，揚言發起彈劾，而且就連川普黨內對手也反對緬因州除名決定，擔心會拉抬川普選情。

緬因州州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)對於自己可能遭到彈劾，仍堅決主張「根據緬因州法律，我不僅有權力，而且有義務採取行動，我將依照法院指示並遵守州憲和法治。」並強調在川普提起上訴前，命令將暫緩執行。

共和黨籍州眾議員安德魯斯(John Andrews)指控貝洛斯一意孤行「凸顯黨爭之氾濫」，共和黨籍州眾議員佛爾金漢(Billy Bob Faulkingham)也強調：「兩黨皆反對州務卿極端決定，她明顯越權。」

至於民主黨籍州眾議員戈登(Jared Golden)也主張「在川普叛亂罪被定罪前，仍應獲准參選」；還有無黨籍州參議員金恩(Angus King)認為，川普參選資格「應透過自由公正選舉，交由選民表達意見。」

據紐約時報報導，佛羅里達州長德桑提斯在得知緬因州決定後，向福斯新聞網(Fox News)表示：「這就像打開潘朵拉盒子一樣，你能接受共和黨籍州務卿取消拜登參選資格嗎？」

據了解，德桑提斯先前曾表示，撤銷參選資格反而有助於凝聚川普黨內支持度，因為川普官司纏身後，「吸走競選活動所有氧氣」。

還有共和黨內其他參選人也紛紛表示反對，民調第三的海理由競選團隊公布聲明強調：「將以公平方式擊敗川普，應該由選民決定誰來當選。」

本月稍早，科羅拉多州最高法院撤消川普初選資格，但裁決暫時擱置，直到聯邦最高法院裁定川普是否違反禁止「參與叛亂」者擔任公職的規定，對此，聖母大學法學院教授穆勒(Derek Muller)呼籲：「150年來沒有任何候選人因參與叛亂而被除名，但過去兩周來，川普已有兩次紀錄，聯邦最高法院面臨巨大壓力，應盡快做出釐清」。

川普 共和黨 緬因州

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