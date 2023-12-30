川普「參選資格」多州陷紛爭 該由最高院定奪？

緬因州28日晚加入科羅拉多州，禁止前總統川普登上該州初選選票。（路透）

緬因州 28日晚加入科羅拉多州，禁止前總統川普 登上該州初選選票；同一時間，加州 傾向同意川普名列該州選票，威斯康辛州也出現官司，不讓川普登上該州初選選票，但選務官員拒絕審理。各州的不同決定，凸顯民主、投票權與法治對峙的爭議，迫切需要最高法院介入決定，也凸顯了誰有權力決定參選人資格的爭議。

主管緬因州選務的州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)回應選民訴願，以判決書表示，因川普在國會山莊暴亂案的角色，依憲法第14修正案條文，已涉教唆叛亂，沒有資格登上該州選票。

紐約時報29日報導，加州由民主黨壓倒性執政，因此看來可能也會跟進科州與緬因，禁止川普登上該州選票。但法律專家表示，加州不像其他州，並未把判定總統候選人失格的權力交給州務卿。

加州州務卿韋伯(Shirley Weber)表示，按自己對州憲的詮釋，傾向讓川普留在選票。反倒是副州長康依蓮(Eleni Kounalakis)上周要求韋伯研究每一法律選項，效法科州高等法院，援引第14修正案，禁止川普登上選票。加州州長紐森(Gavin Newsom)則認為，不相信州內官員會把川普由選票上除掉。

國會山莊報(The Hill)報導，威斯科辛州釀酒廠老闆邦斯塔德(Kirk Bangstad)向選委會提出訴願，要求因川普在國會暴亂案的角色，把他由該州選票除掉。威州選委會表示，不予考慮。

明尼蘇達及密西根兩州法院均判決，選務官員不能禁止共和黨把川普列在他們初選選票上。

在各州分別做出對川普能否參選的不同決定之後，美國最高法院的統一見解，顯得格外迫切。（美聯社）

憲法條文晦澀 應提供指南

但緬因及科州的決定，愈發佐證全國對民主制度、登上選票以及法治，出現緊張；不管挺川、反川，法律界均要求最高法院，對立法於內戰之後的憲法第14修正案之晦澀條文，要提供指南。目前各路法律行動，要求不准川普第三次競選總統，其核心理由都源自該憲法修正案。

憲法第14修正案制定於內戰後的「重建時代」(Reconstruction Era)，立法宗旨在禁止前南方邦聯官員再進入聯邦政府工作。但這麼多年來，法院及國會均無甚作為，澄清適用準繩。隨著挑戰川普合不合法再選總統的官司增多，全國選務官員及法官發現自己身處大致不明之境，要等最高法院指條明路。