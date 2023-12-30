我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

小羅勃甘迺迪 取得猶他州總統參選人資格

編譯廖振堯／綜合29日電
獨立總統參選人小羅勃甘迺迪沒有政黨提名，只能透過選民連署參選，目前已獲得第一州猶他州的參選資格。（歐新社）
獨立總統參選人小羅勃甘迺迪沒有政黨提名，只能透過選民連署參選，目前已獲得第一州猶他州的參選資格。（歐新社）

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，猶他州鹽湖郡郡書記官辦公室28日證實，小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已達到參加猶他州初選的簽名人數要求，選民服務經理巴克利(Ron Buckley)確認甘迺迪已超過1000人簽名的門檻，一旦正式提交文件後，猶他州將是他取得參選總統資格的第一個州。

「川拜對決」的第三選擇

據報導，如果甘迺迪能順利參加其他州初選，可能會顛覆2024年總統大選，因為他將是不投「川拜對決」的第三選擇。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)最近的一項全國民調顯示，在甘迺迪、拜登總統、前總統川普的三人競爭中，拜登獲得38%的支持度，川普36%、甘迺迪22%。

鹽湖郡未提供甘迺迪取得簽名的確切數字；根據該州法律，甘迺迪還必須支付500元的費用，並在1月2日至3月5日間遞交正式文件，才能成為無黨派的總統參選人。甘迺迪先前提起訴訟，質疑猶他州給獨立候選人取得簽名門檻期限的限制違憲；猶他州本月稍早便將截止日期從1月8日延後到3月5日，給有意參選者更多時間準備達到參選門檻所需的要求。

甘迺迪競選團隊發言人斯皮爾(Stefanie Spear)在一份聲明中表示，將於1月3日在鹽湖城舉行的新聞發布會上宣布在猶他州獲取選票的情況。

甘迺迪的超級政治行動委員會「美國價值2024」(American Values 2024)本月稍早宣布計畫投入1000至1500萬元，讓他在亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、伊利諾、印第安納、密西根、內華達、紐約、德州、加州等十個州參選。甘迺迪則說他有信心能登上在全美50個州和華盛頓特區的選票；他也表示，已做好在各州打法律戰的準備。

小羅勃甘迺迪的支持者排隊等他簽名。（美聯社）
小羅勃甘迺迪的支持者排隊等他簽名。（美聯社）
獨立參選人小羅勃甘迺迪已透過連署，取得在猶他州總統參選人資格。（美聯社）
獨立參選人小羅勃甘迺迪已透過連署，取得在猶他州總統參選人資格。（美聯社）

猶他州 拜登 川普

上一則

明尼蘇達上紅湖驚傳「冰變」 上百釣客受困

下一則

NBC：拜登競逐2024連任 民主黨憂「5大轉折」

延伸閱讀

拜登政府再跳過國會審查 批准對以色列軍售砲彈

拜登政府再跳過國會審查 批准對以色列軍售砲彈
NBC：可能打壞民主黨2024大選如意算盤的五大轉折

NBC：可能打壞民主黨2024大選如意算盤的五大轉折
美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情
皆面臨通膨及外交挑戰 拜登競選連任如當年卡特困境

皆面臨通膨及外交挑戰 拜登競選連任如當年卡特困境

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠