小羅勃甘迺迪 取得猶他州總統參選人資格

獨立總統參選人小羅勃甘迺迪沒有政黨提名，只能透過選民連署參選，目前已獲得第一州猶他州的參選資格。（歐新社）

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，猶他州 鹽湖郡郡書記官辦公室28日證實，小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已達到參加猶他州初選的簽名人數要求，選民服務經理巴克利(Ron Buckley)確認甘迺迪已超過1000人簽名的門檻，一旦正式提交文件後，猶他州將是他取得參選總統資格的第一個州。

「川拜對決」的第三選擇

據報導，如果甘迺迪能順利參加其他州初選，可能會顛覆2024年總統大選，因為他將是不投「川拜對決」的第三選擇。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)最近的一項全國民調顯示，在甘迺迪、拜登 總統、前總統川普 的三人競爭中，拜登獲得38%的支持度，川普36%、甘迺迪22%。

鹽湖郡未提供甘迺迪取得簽名的確切數字；根據該州法律，甘迺迪還必須支付500元的費用，並在1月2日至3月5日間遞交正式文件，才能成為無黨派的總統參選人。甘迺迪先前提起訴訟，質疑猶他州給獨立候選人取得簽名門檻期限的限制違憲；猶他州本月稍早便將截止日期從1月8日延後到3月5日，給有意參選者更多時間準備達到參選門檻所需的要求。

甘迺迪競選團隊發言人斯皮爾(Stefanie Spear)在一份聲明中表示，將於1月3日在鹽湖城舉行的新聞發布會上宣布在猶他州獲取選票的情況。