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美國人口今年增加170萬 到元旦將達3.35億人

編譯盧炯燊／綜合28日電
人口普查局數據顯示，全球人口在明年元旦將破80億人，美國人口也將達3.35億。(美聯社)
人口普查局數據顯示，全球人口在明年元旦將破80億人，美國人口也將達3.35億。(美聯社)

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)28日公布最新數據指出，全球人口在2023年增加了7500萬人，到2024年元旦時將超過80億人。

根據數據推算，全球人口在2023年增長增長率不足1%；到2024年初，全球每秒鐘預計有4.3人出生，2人死亡。

移民加持 每24.2秒增1人

美國本土方面，2023年人口增長率為0.53%，約為全球增長率的一半，新增人口170萬人，到元旦時全國人口將達3億3580萬人。

到2024年初，美國預計每九秒有一人出生，每9.5秒就有一人死亡； 然而，合法與非法的國際移民將阻止人口數下降，在這個因素下，預計每28.3秒就會使美國增加一人。若綜合出生、死亡及國際淨移民等計算在內，美國每24.2秒就增加一人。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)人口統計學者佛雷(William Frey)表示，若未來十年美國仍然是這個人口增長速度，這表示從2020年到2030年的人口增長率低於4%，那將是美國人口增長最緩慢的十年。

在此之前，人口增長最慢的十年是1930年代大蕭條之後，當時的增長率為7.3%。

佛雷指出，人口增長緩慢或與新冠疫情大流行有關，「在度過疫情大流行之後，人口增長或會加快，但要達到7.3%的速度仍然有很大的難度。」

另外根據美國人口普查局推算，全球人口在2023年底突破80億大關，一半的人口增長依次來自印度、奈及利亞(尼日利亞)、剛果民主共和國、巴基斯坦、衣索匹亞(埃塞俄比亞)、坦桑尼亞、美國、烏干達及印尼。

歐洲國家的生育率低於人口更替水平，意味著如果沒有大規模移民進入，歐洲人口將出現負增長。

此外，社會的老齡化問題也愈發不容忽視；2018年全球60歲以上的人口將首次超過10億，到2050年進一步攀升至20億。

移民 人口普查 疫情

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