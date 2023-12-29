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用戶重隱私 社媒貼文愈來愈少 轉向私訊互動

編譯徐薏茹／綜合28日電
一份報告顯示，擁有社群媒體帳號的美國成年受訪者中，用戶在私訊所花的時間更多。圖為臉書的Messenger。（取自臉書）
一份報告顯示，擁有社群媒體帳號的美國成年受訪者中，用戶在私訊所花的時間更多。圖為臉書的Messenger。（取自臉書）

針對用戶的調查和來自數據分析公司的研究顯示，每月有數十億人訪問社群媒體，但用戶發布的貼文愈來愈少；數據資訊公司Morning Consult於10月發布的一份報告顯示，擁有社群媒體帳號的美國成年受訪者中，61%的人表示，更嚴格篩選發布的貼文內容。

這一現象背後有各種原因，有些人覺得自己無法控制看到的內容，有人對於在網路上分享自己的生活變得更加謹慎，也有人稱對社群媒體的樂趣已經消失。

這種潛水者(lurker)心態在Instagram、臉書(Facebook)、X平台(前身推特)、TikTok等熱門社群媒體上相當普遍。社群平台公司正採取行動應對，包括投資更私密的用戶體驗，如傳訊息、更安全的互動，以及鼓勵用戶發布更貼近密友的訊息，如Instagram最近推出的摯友貼文功能，用戶可以限制可看到貼文的對象。

研究公司Gartner今年夏季在美國進行的調查發現，超過半數的受訪者認為過去五年社群媒體的品質下降，原因包括錯誤資訊、不友善的環境、網路機器人激增等。

Gartner分析師艾蜜麗·韋斯(Emily Weiss)說 ：「對社群媒體品牌的信任愈低，擁有的良好體驗就愈少。」由於用戶尋找的社群並不存在，他們就不太可能分享觀點或對生活的見解。

一些用戶表示，廣告和建議貼文也讓這些社群應用程式失去樂趣。

獨立機構Media Psychology Research Center主任潘蜜拉·魯特萊奇(Pamela Rutledge)指出，最近發生的事件，如以哈戰爭等，使用戶在公開分享觀點前更加躊躇不決，擔心遭到報復或批判。即使是分歧較小的領域，用戶也表示愈來愈感到筋疲力盡。

Instagram執行長莫瑟里(Adam Mosseri)7月時曾指出，Instagram的用戶在私訊(direct message)所花的時間更多，與好友分享的內容正轉往私訊，「私訊分享的照片和影片比限時動態(Story)還多，在限時動態分享的照片、影片遠比動態消息(Feed)多」。

社群媒體 投資 臉書

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