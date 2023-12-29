偕妻拍色情片 拉克羅斯威大校長被炒 要告校方侵害言論自由

拉克羅斯威大校長高喬(左圖)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(取自拉克羅斯威大)

拉克羅斯威斯康辛大學(University of Wisconsin-La Crosse，UWL)校長高喬(Joe Gow)27日被學校解雇。他28日自爆是因為與妻子製作並演出色情影片，令董事會感到不舒服而被辭退；高喬堅稱校方侵犯言論自由，考慮興訟告學校。

校方27日緊急召開閉門會議，董事們投票 一致決定解雇校長高喬。威大總校長羅斯曼(Jay Rothman)、校董會主席沃爾許(Karen Walsh)發表聲明表示，高喬的行為對學校造成了「重大聲譽損害」。羅斯曼說，高喬的行為令人憎惡。沃爾許則說，她對此感到惡心。但兩人都沒有提供指控的任何細節。

高喬28日告訴美聯社說，董事會發現他和在同校原擔任教授的妻子威爾遜(Carmen Wilson)持續製作並演出色情影片；但他堅稱，他從未在影片中提及拉克羅斯威大或自己在該大學中的角色，校董會解雇他侵犯了他的言論自由權。

他說：「我和妻子生活在有憲法第一修正案保護言論自由的國家，只不過從事雙方合意的性行為，校方反應過度。」

高喬抱怨校董會未告訴他解雇是因他違反了什麼政策，也從未給他聽證獲其他陳述的機會。高喬說，他正考慮提起訴訟，「我27日晚間收到一封電子郵件，說我被解雇了」。

高喬原計畫在2024年春季學期結束後卸任校長一職，轉為教授傳播學課程的教授。但羅斯曼27日晚間表示，他計畫向拉克羅斯威大臨時校長摩根(Betsy Morgan)提出申訴，要求對高喬的終身教職提出審查。

羅斯曼表示，高喬沒有成為學生、教師、社區的榜樣，他錯誤地以為第一修正案等於「自由通行證」，可以隨心所欲做任何事情。

高喬在2018年因邀請色情片演員哈特利(Nina Hartley)在拉克羅斯威大演講而受到猛烈抨擊，他當時從學生的學費中，支付給哈特利5000元演講費。時任該校校長的克羅斯(Ray Cross)曾對高喬予以斥責，高喬當時說，他是在執行系統中的言論自由。

高喬夫婦在YouTube 「性感健康烹飪」(Sexy Healthy Cooking)頻道，與色情片演員一起料理美食。他們以真名撰寫了兩本電子書「色情片如何強化夫妻關係」(Monogamy with Benefits：How Porn Enriches Our Relationship)、「我們的成人產業歷險記」(Married with Benefits-Our Real-Life Adult Industry Adventures)。