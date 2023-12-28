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密州最高院拒受理反川團體上訴 川普可列名密州初選

記者顏伶如／綜合報導
密西根州最高法院27日駁回下級法院有關禁止川普參加密州共和黨總統初選，川普因此仍得名列密州選票。圖為川普9月在密州競選造勢。(美聯社)
密西根州最高法院27日駁回下級法院有關禁止川普參加密州共和黨總統初選，川普因此仍得名列密州選票。圖為川普9月在密州競選造勢。(美聯社)

川普團體在密西根州發起訴訟，阻止前總統川普列名密州初選選票，理由是川普參與國會暴動，形同憲法第14修正案第3款界定的「叛亂或謀反」，已喪失參選資格。密州上訴法院本月稍早裁定共和黨有權決定初選選票候選人名單，反川普團體向密州最高法院上訴，但密州最高院27日拒絕受理。路透分析，密州最高院的決定讓川普取得勝利，川普將可以參加2月27日的共和黨初選。

川普對密州最高院的決定表示肯定，並說多州出現企圖妨礙他列名選票的訴訟是「悲哀的招數」。

密州最高法院在簡短意見書中說明拒絕受理原因指出，最高院法官並不認為候選人資格爭議應由密州高院定奪。

相較之下，科羅拉多州高院19日則做出史無前例的判決，裁定川普名字不能出現於科州2024年總統選舉選票上。

共和黨科州黨部透過委任律師塞庫洛(Jay Sekulow)，27日提出上訴，請聯邦最高法院推翻科州高院的裁決，在此期間，川普仍合乎科州參選資格。

密州訴訟與科州訴訟不同之處在於，密州高院並未涉及川普是否參與「叛亂或謀反」，而是維持下級法院先前的裁決，並主張初選選舉爭議不應該由法院決定。

美聯社報導指出，包括密州、科州案件在內，全美各地出現數十件主張川普不應列名選票名單的訴訟，提告理由均援引憲法第14修正案第3款，直指參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)即喪失參選資格，但除了科州判例之外，其他訴訟都鎩羽而歸。截至目前為止，最高法院不曾針對南北戰爭時期的第14修正案做出裁決。

發起訴訟的自由派非營利團體「人民言論自由」(Free Speech for People)法律主任費恩(Ron Fein)表示，密州高院的決定令人失望。「人民言論自由」在明尼蘇達州、俄勒岡州也提出禁止川普列名初選選票訴訟。

從技術層面來看，反川普團體可以捲土重來，再次嘗試阻止川普列名大選選票。

美聯社分析，即使川普獲得共和黨提名成為總統候選人，到了明年11月是否將因第14修正案第三條款而失去參選資格，密州最高院並未表態。

川普 高院 共和黨

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