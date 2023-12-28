我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

推翻大選案／特檢籲請法官 勿讓川普法庭政治化得逞

記者張聲肇／綜合報導
聯邦特檢官史密斯27日提出川普在待審期間不得傳播起訴不公的政治謠言，請主審法官盡速裁定。(美聯社)
聯邦特檢官史密斯27日提出川普在待審期間不得傳播起訴不公的政治謠言，請主審法官盡速裁定。(美聯社)

偵辦川普企圖推翻2020年選舉結果案的聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)27日籲請主審法官裘特康(Tanya Chutkan)勿讓川普「法庭政治化」的計謀得逞，因為川普本人和辯護律師都想把法院變成他可以「宣傳無關資訊」的論壇。

史密斯向華府特區聯邦區域法院提交文件，反駁川普稱他被起訴是遭「報復性、選擇性」辦案的說法；史密斯指出，「雖然被告很想讓本案朝其他方向發展，本案審決的重點是事實和法律，不是政治。」

史密斯團隊8月以川普策畫推翻2020年11月總統選舉結果的罪名起訴川普，說他企圖推翻選民意志，否認敗選，目的是繼續留任。史密斯要求裘特康不要讓川普「把政治注入」這起刑事案件。

川普發言人未立即針對史密斯的說法作出反應，但預料他的律師團隊也將針對此事向法院提交回應文件。

川普針對本案另提上訴，說他有豁免審判權；上訴案未裁定前，裘特康暫停審理。史密斯27日的發文表示檢方仍希望審判庭能於明年3月開庭。

喬治華盛頓大學法學教授伊賴爾森(Randall Eliason)說，裘特康在停審期間固然不能對本案作出裁決，卻無妨她可｢閱讀、思考｣史密斯提交的文件，一旦停審期結束，就可很快地做出裁決；而史密斯提交文件，代表檢方「極盡所能，讓本案如期進行，盡早審決」。

川普為了阻撓本案，除了提出「豁免權」的上訴，也提出他被「政治追殺」的說法，希望法院同意他被「報復性、選擇性」起訴而駁回檢方的提告。

史密斯在文件中表示，裘特康法官仍在裁量川普這個說法是否有理，法官處理即可，不應由陪審團審理。

檢方也主張，川普在社媒中稱本案是「拜登下令偵辦」，形同「干預選舉」，或用「司法不公部」(Injustice Department)譏諷司法部的字眼，都應該不准在陪審團面前提及。

川普 華府特區 拜登

上一則

川普找海理當副手？小唐納反對：她是華府建制派傀儡

下一則

墨西哥總統會布林肯：美國築牆經費應投資拉美窮人

延伸閱讀

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
一洲焦點／2023年關鍵新聞、美中間諜戰、川普再勝一城

一洲焦點／2023年關鍵新聞、美中間諜戰、川普再勝一城
科州最高法院法官接獲死亡威脅 FBI介入調查

科州最高法院法官接獲死亡威脅 FBI介入調查
各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」