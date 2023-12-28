推翻大選案／特檢籲請法官 勿讓川普法庭政治化得逞

聯邦特檢官史密斯27日提出川普在待審期間不得傳播起訴不公的政治謠言，請主審法官盡速裁定。(美聯社)

偵辦川普 企圖推翻2020年選舉結果案的聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)27日籲請主審法官裘特康(Tanya Chutkan)勿讓川普「法庭政治化」的計謀得逞，因為川普本人和辯護律師都想把法院變成他可以「宣傳無關資訊」的論壇。

史密斯向華府特區 聯邦區域法院提交文件，反駁川普稱他被起訴是遭「報復性、選擇性」辦案的說法；史密斯指出，「雖然被告很想讓本案朝其他方向發展，本案審決的重點是事實和法律，不是政治。」

史密斯團隊8月以川普策畫推翻2020年11月總統選舉結果的罪名起訴川普，說他企圖推翻選民意志，否認敗選，目的是繼續留任。史密斯要求裘特康不要讓川普「把政治注入」這起刑事案件。

川普發言人未立即針對史密斯的說法作出反應，但預料他的律師團隊也將針對此事向法院提交回應文件。

川普針對本案另提上訴，說他有豁免審判權；上訴案未裁定前，裘特康暫停審理。史密斯27日的發文表示檢方仍希望審判庭能於明年3月開庭。

喬治華盛頓大學法學教授伊賴爾森(Randall Eliason)說，裘特康在停審期間固然不能對本案作出裁決，卻無妨她可｢閱讀、思考｣史密斯提交的文件，一旦停審期結束，就可很快地做出裁決；而史密斯提交文件，代表檢方「極盡所能，讓本案如期進行，盡早審決」。

川普為了阻撓本案，除了提出「豁免權」的上訴，也提出他被「政治追殺」的說法，希望法院同意他被「報復性、選擇性」起訴而駁回檢方的提告。

史密斯在文件中表示，裘特康法官仍在裁量川普這個說法是否有理，法官處理即可，不應由陪審團審理。

檢方也主張，川普在社媒中稱本案是「拜登 下令偵辦」，形同「干預選舉」，或用「司法不公部」(Injustice Department)譏諷司法部的字眼，都應該不准在陪審團面前提及。