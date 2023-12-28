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魔法日「1-2-3-1-2-3」 搶赴賭城結婚新人將創新高

編譯尤寶琪／綜合27日電
今年年終最後一天的「魔法日期」1-2-3-1-2-3，將是拉斯維加斯最繁忙的婚禮日，教堂都被訂滿。（美聯社）
今年年終最後一天的「魔法日期」1-2-3-1-2-3，將是拉斯維加斯最繁忙的婚禮日，教堂都被訂滿。（美聯社）

根據拉斯維加斯評論報(Las Vegas Review Journal)報導，2023年12月31日因為特殊的「1-2-3-1-2-3」數字組合，在拉斯維加斯(Las Vegas)婚禮業界被稱為特殊日期，再加上向來是慶祝活動爆炸的假日，預計想搶在跨年夜互許終生的新人，可能會創下拉斯維加斯最繁忙婚禮日的新紀錄。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

擁有多個婚禮場地的Vegas Weddings總裁威利斯威廉斯(Melody Willis-Williams)說：「這可以說是火上加油啊；每次碰到這些特殊日期，就會特別受歡迎，但這次還碰上了跨年夜，肯定會很精采。」

目前拉斯維加斯單日結婚人數紀錄，是在2007年7月7日創下的4492對；根據官方婚禮紀錄，全美第二受歡迎的特殊婚禮日期是2011年11月11日，當時共有3125對情侶締結連理。

根據拉斯維加斯評論報，拉斯維加斯自2018年以來，每年跨年夜通常能吸引約450對至550對情侶來舉行婚禮；但今年的拉斯維加斯婚禮則不然，Vegas Weddings公司多個場地的跨年夜時段都已經被訂滿，包括了位在拉斯維加斯市中心、帶有白色尖塔和紅色雨篷的紅磚式教堂。

威利斯威廉斯指出，光是她的公司就預計有120對新人要在跨年夜舉行婚禮，其中有五對新人將會在午夜倒跨年瞬間，互許終身。

克拉克郡(Clark County)職員戈雅(Lynn Marie Goya)表示，在特殊日期於拉斯維加斯結婚的新人，都會將之形容為容易記住的「魔法日期」。

戈雅解釋道：「我認為有集體活動因素的慶祝活動很有吸引力，當大家都在排隊，都在等著結婚，且對陷入愛情感到興奮時，就會增強他們自身的體驗。」

今年年終最後一天的「魔法日期」1-2-3-1-2-3，將是拉斯維加斯最繁忙的婚禮...
今年年終最後一天的「魔法日期」1-2-3-1-2-3，將是拉斯維加斯最繁忙的婚禮日，教堂都被訂滿。（美聯社）

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