我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

通膨明年回歸正軌 美銀估152央行降息

編譯任中原／綜合25日電
全球通膨比預期更快速下降，經濟學者普遍認為明年通膨將回到正常水準。(路透)
全球通膨比預期更快速下降，經濟學者普遍認為明年通膨將回到正常水準。(路透)

目前全球通膨比預期更快速下降，且經濟學者普遍預測明年通膨將回到正常水準。而通膨減緩，加上主要經濟體經濟成長減緩或停滯，為明年央行降息創造條件。

華爾街日報(WSJ)報導，高盛集團經濟學者估計，美、歐及多個曾遭受通膨打擊的國家，在11月為止的三個月期間，平均核心通膨年增率已降到2.2%；到明年底時，這些國家的平均通膨率將達到或接近央行所訂的目標。

牛津經濟研究院高級顧問桑德斯預料，明年第4季歐元區通膨率將降到1.3%，英國降到2.7%；美國整體個人消費支出(PCE)平減指數年升率則預估將降到2.2%，低於今年11月的2.6%。

他指出，「通膨下降的共同原因是食品、能源、全球產品價格及貨幣政策；但歐元區通膨下降速度會比美、英更快，是由於美、英勞動市場緊俏，因此通膨只會逐漸下降」。

文藝復興總體研究公司主管杜塔表示，由於能源與商品市場已經適應俄烏戰爭的干擾，有助於壓低能源價格，並穩定糧價，這些有利因素將持續抑制2024年的通膨走勢。

通膨減緩，加上主要經濟體經濟成長減緩或停滯，為明年央行降息創造了條件。杜塔表示，美國經濟基本良好，金融情勢轉鬆，企業獲利改善，因此聯準會可能降息3~4碼，而非市場所預期的6碼；「但這已經很好，有軟著陸的感覺」。

美國銀行(BofA)預測，明年全球將有152個央行降息，是2009年來之最。BMO資本市場公司預期，明年大部分主要經濟體的成長速度將比今年減緩，但由於央行降息，能源及糧食價格降溫，加上供應鏈正常化，將使全球經濟免於衰退。

央行 降息 華爾街

上一則

壟斷油價能力 OPEC+愈來愈無能為力

下一則

過節效應？信用卡消費增 民眾燒光疫情時儲蓄

延伸閱讀

商品價格一年連三、四跳…埃及物價亂象民眾喊苦 政府力抗通膨

商品價格一年連三、四跳…埃及物價亂象民眾喊苦 政府力抗通膨
美國公債連四周上漲後 本周因兩因素恐難以為繼

美國公債連四周上漲後 本周因兩因素恐難以為繼
金融機構預測 明年通膨將回到正常水準

金融機構預測 明年通膨將回到正常水準
能源、食品下跌 11月物價走緩 通膨續降溫

能源、食品下跌 11月物價走緩 通膨續降溫

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢