通膨明年回歸正軌 美銀估152央行降息

全球通膨比預期更快速下降，經濟學者普遍認為明年通膨將回到正常水準。(路透)

目前全球通膨比預期更快速下降，且經濟學者普遍預測明年通膨將回到正常水準。而通膨減緩，加上主要經濟體經濟成長減緩或停滯，為明年央行降息 創造條件。

華爾街 日報(WSJ)報導，高盛集團經濟學者估計，美、歐及多個曾遭受通膨打擊的國家，在11月為止的三個月期間，平均核心通膨年增率已降到2.2%；到明年底時，這些國家的平均通膨率將達到或接近央行所訂的目標。

牛津經濟研究院高級顧問桑德斯預料，明年第4季歐元區通膨率將降到1.3%，英國降到2.7%；美國整體個人消費支出(PCE)平減指數年升率則預估將降到2.2%，低於今年11月的2.6%。

他指出，「通膨下降的共同原因是食品、能源、全球產品價格及貨幣政策；但歐元區通膨下降速度會比美、英更快，是由於美、英勞動市場緊俏，因此通膨只會逐漸下降」。

文藝復興總體研究公司主管杜塔表示，由於能源與商品市場已經適應俄烏戰爭的干擾，有助於壓低能源價格，並穩定糧價，這些有利因素將持續抑制2024年的通膨走勢。

通膨減緩，加上主要經濟體經濟成長減緩或停滯，為明年央行降息創造了條件。杜塔表示，美國經濟基本良好，金融情勢轉鬆，企業獲利改善，因此聯準會可能降息3~4碼，而非市場所預期的6碼；「但這已經很好，有軟著陸的感覺」。

美國銀行(BofA)預測，明年全球將有152個央行降息，是2009年來之最。BMO資本市場公司預期，明年大部分主要經濟體的成長速度將比今年減緩，但由於央行降息，能源及糧食價格降溫，加上供應鏈正常化，將使全球經濟免於衰退。