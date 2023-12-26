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壟斷油價能力 OPEC+愈來愈無能為力

編譯任中原／綜合25日電
非洲產油國安哥拉21日宣布退出石油輸出國組織（OPEC）。（路透）
非洲產油國安哥拉21日宣布退出石油輸出國組織（OPEC）。（路透）

英國金融時報(FT)專欄作家吉爾斯(Chris Giles)撰文指出，潛在大勢相當正面，石油需求頂峰已然在望，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)將愈來愈無能為力。

隨著美國、巴西及蓋亞那等國大量增產石油，且美國與歐洲經濟面對種種干擾，表現比兩年前堅韌得多，因此OPEC+對全球石油供給與油價的壟斷能力已今非昔比。尤其是美國，今年日產量比去年增加140萬桶，是OPEC+總減產量40萬桶的三倍多，而且美國還在大力推動綠能轉型。

不僅是供給面有所進展，需求面也在轉變。在本月的聯合國氣候峰會上，各國保證將逐漸擺脫化石燃料，這雖只是說說而已，石油消費量並不會因此而改變多少；但真正重要的，則是綠能轉型已持續進行中。

歐洲由於去年天然氣飆漲，引發科技移轉及能源使用效率提升，也使歐洲對能源的韌性更強。今年能源價格雖然回跌，但各國仍持續致力於節能。例如德國今年來天然氣消費量已比2018~2021年同期減少15~20%。

此外，全世界太陽能發電能量正以空前的速度擴張，且預料未來還會再加速，再生能源價格勢必再度下降，且如果明年各大央行降息，此一趨勢還將更強。

以色列與哈瑪斯之間的戰火已延燒到紅海，導致中東產油國的油輪已停止經由蘇伊士運河駛往歐洲，加上OPEC+延長減產效期，這些消息都可能推升油價。

但這次情況卻不同，這些消息對油價的影響相當輕微，布蘭特油價略低於去年同期，而天然氣價格更下跌近70%。

當然也有壞消息。G7雖設法使俄羅斯石油出口價低於每桶60美元，但俄羅斯仍有辦法脫困。

不過從今年9月以來，俄羅斯烏拉爾級原油的出口價格已從每桶80美元以上的頂峰價位，回跌到每桶60美元以下。

吉爾斯提醒，能源危機的風險並未完全解除，如果一些產油國突然禁運石油及天然氣，西方國家及中國都將受損。

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