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烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

2場戰爭、50場選舉 明年地緣政治風險考驗全球經濟

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
圖為烏克蘭坦克在雪地訓練，準備開赴前線對抗俄羅斯。(美聯社)
圖為烏克蘭坦克在雪地訓練，準備開赴前線對抗俄羅斯。(美聯社)

紐約時報報導，隨著軍事衝突持續和約50個國家將舉行選舉，2024年全球經濟遭遇日益升高的地緣政治風險。

葉門什葉派激進團體青年運動襲擊紅海貨輪，是以哈戰爭的外溢效應，而中東衝突升級的風險是包括俄烏戰爭在內的一系列不可預測危機中最新的一個。這些危機就像全球經濟遭熊掌重摑，在偏離軌道之際也留下傷痕。

紐時指出，未來還會有更多動盪，包括台灣、印度、印尼、墨西哥、南非、美國，以及歐洲議會27個成員國在內，明年約有50個國家將舉行選舉，約莫20多億人會前往投票所，而這些國家合計約占全球經濟產值的60%。

但這些選舉的舉行適逢選民嚴重分裂、對政府不信任加劇，以及對經濟前景深感焦慮。勝選者將能決定重要政策，影響所及包括工廠補貼、稅收減免、技術移轉、人工智慧(AI)發展、監管控制、貿易壁壘、投資、債務減免和能源轉型。民粹主義者若上台執政，可能會推動政府強化對貿易、移民和外國投資的控制。劍橋大學公共政策教授科伊爾說，這些政策可能將全球經濟帶到「一個迥異於我們已習慣的世界」。

圖為以色列轟炸加薩。(美聯社)
圖為以色列轟炸加薩。(美聯社)

在許多國家，所得停滯不前、生活水準持續下降、不平等日益加劇，助長了對全球化的懷疑。科伊爾警告，「貿易萎縮的世界就是所得萎縮的世界」，這可能引發惡性循環，因為右派民族主義者當選很可能進一步削弱全球成長。她想到1930年代的政治動盪和金融失衡，演變民粹主義和貿易下滑，然後出現了極端政治。

明年最大的選舉在印度舉行，這個國家正與中國爭奪世界製造中心的地位。

在明年1月台灣舉行的總統大選，可能加劇美中的緊張關係。墨西哥的投票將影響政府對能源和外國投資的態度。印尼新總統恐改變對鎳等重要礦產的政策。

美國總統大選勢必將對全球經濟產生深遠影響。民調領先、可能再獲得共和黨提名的前美國總統川普主張，對所有進入美國的外國產品課徵10%關稅，還要讓美國退出與歐洲的夥伴關係 ，停止支持烏克蘭，且對中國採取更對抗的立場。

目前為止，明年全球經濟前景看來喜憂參半。大部分地區的經濟成長依然緩慢，數十個開發中國家面臨主權債務違約的風險。

但隨著世界繼續分裂為不穩定聯盟和敵對集團，安全疑慮對經濟決策中的影響可能比現在更大。俄烏戰爭爆發後，歐洲大幅減少採購俄羅斯石油、天然氣和煤炭，但中國、印度和土耳其增加購買。伊朗支持的葉門反政府組織在紅海以無人機和飛彈襲擊來自世界各地的船隻，進一步顯示世界的碎片化正在加劇。

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