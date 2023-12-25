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申請在夏威夷行醫2年抵10萬學貸 首批有492人獲選

記者顏伶如／綜合報導
到夏威夷行醫兩年，可換取代償10萬元學貸；夏威夷州長葛林日前公布首批入選名單。(美聯社)
到夏威夷行醫兩年，可換取代償10萬元學貸；夏威夷州長葛林日前公布首批入選名單。(美聯社)

聖誕節來臨之前，夏威夷州為某些醫師送出大禮。夏威夷州政府推出計畫，協助醫療專業人才償還最高10萬元學貸，交換條件是承諾在夏威夷行醫兩年。民主黨籍夏威夷州州長葛林(Josh Green)22日公布首批入選名單，並感謝州議員通過3000萬元的計畫經費。

「檀香山星廣報」(Honolulu Star-Advertiser)報導，雲端軟體巨擘賽富時(Salesforce)共同創辦人兼執行長班紐夫(Marc Benioff)與妻子琳恩‧班諾夫(Lynne Benioff)為這項計畫捐款500萬元，班紐夫妻在夏威夷擁有房子，他們將為前來行醫的醫師償還學貸。

53歲的葛林是醫師出身，2000年曾參加國家健康服務團(National Health Service Corps，NHSC)派駐夏威夷大島。美聯社報導，葛林打算募集更多資金，為參與計畫的醫師償還更多學貸。他希望讓夏威夷醫療教育貸款償還計畫(Hawaii Healthcare Education Loan Repayment Program)成為全國效法的模範。

根據夏威夷州州政府統計，492名參加計畫的首批醫師每人最高將有最高10萬元學貸獲得償還，參加計畫的醫師必須同意看診患者當中有30%為使用白卡(Medicaid)或紅藍卡(Medicare)的民眾。

2024年7月至8月間將開放第二批申請者報名，服務兩年交換代償5萬學貸，名額1000人包括醫師、護士、精神病醫師及社工。

美聯社報導，首批參加計畫的醫師尚未清償的學貸餘額從10萬元起跳，某些醫師待償學貸高達50萬元。

擁有內科、小兒科雙重認證執照的米塞里迪斯(John Misailidis)透過夏威夷大學(University of Hawaii)醫學院計畫，2011年抵達夏威夷成為住院醫師，當時背負學貸有25萬元。對於州政府推出幫忙償還10萬元學貸的計畫，他說：「非常感謝。」

米塞里迪斯說：「我真的愛上這裡的風土人文，對於能夠留下來服務，我由衷感激。」

夏威夷州 學貸 紅藍卡

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