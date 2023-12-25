聯邦撥50億元蓋充電站 多州進度落後、不利電動車普及

聯邦政府兩年前撥款50億鼓勵各州興建充電站，但大多數州仍在紙上談兵。(美聯社)

紐約時報23日報導，國會於2021年11月通過兩黨基礎設施法(bipartisan infrastructure law)，包含撥款50億元聯邦經費，補助各州興建充電站，以配合電動車 的需求，但是目前除了紐約州和俄亥俄州 ，其餘多數州仍處於紙上作業，成為拜登 政府推廣電動車的阻礙。

本月稍早，俄亥俄州成為第一個啟用充電站的州，共和黨籍州長德文(Mike DeWine)表示：「除非駕駛認為有地方可以幫汽車充電，否則電動車產業根本無法發展。」目前俄州已登記的電動車數量約4萬3200輛。

另外已有數州在近期內動工，預計2024年初完工，但截至本月15日止，包括波多黎各、共有28州授權施工或進入投標階段，其餘多數州的充電站計畫進度嚴重落後。

田納西州交通廳上個月結束廠商投標申請並進入審查階段，副廳長艾略特(Preston Elliott)坦承為配合聯邦規定，導致興建計畫延宕：「從事交通業已經30年，我是第一次遇到在花用任何一毛錢之前，得先完成這麼多程序。」

拜登政府祭出高達7500元的稅收抵免，吸引國人購買電動車，今年電動車銷量可望首次突破百萬大關，並計畫於2030年，電動車可以占全國新車銷量的半數，因此至少要設立50萬座公共充電樁，但研究預估，全國10年內需要超過100萬座公共充電樁。

芝加哥大學能源政策研究所(Energy Policy Institute)和美聯社-NORC公共事務研究中心今年4月間公布的調查顯示，有八成受訪者以充電站不足為由，拒絕購買電動車。