歷史又正名？命名者爭議多 聖誕紅改名呼聲起
聖誕紅(poinsettia)一直和聖誕樹、聖誕老人和馴鹿一樣，是歐美國家歡慶佳節必備象徵。但在聖誕紅被引進美國近200年後的今天，開始有人主張，這葉片鮮紅的美麗植物應改用墨西哥南部原住民名字；因為它的英文名源自一位爭議性歷史人物。
聖誕紅，又稱一品紅，英文名稱poinsettia。迄今持續在墨西哥太平洋海岸和中美洲部分地區，恣意生長。它的英文名，來自業餘植物學家和政治家波因塞特(Joel Roberts Poinsett)；他於1828年擔任美國駐墨西哥首任公使期間偶然發現這種植物，並將它帶回美國。
波因塞特對科學和潛在經濟作物很感興趣，他還將聖誕紅相關剪報寄給費城一位植物學家。但在他發現聖誕紅後不到一年，就被控介入操控墨西哥政治，遭到驅逐。
近年來，更多關於波因塞特的爭議陸續被揭露，包括他追求具破壞性的海外商業利益、當過美國稻米農場的奴隸主，擔任戰爭部長時幫助監督美國原住民強制遷移。
歷史學家雷格勒(Lindsay Schakenbach Regele)在名為「鮮花、槍枝和金錢」(Flowers, Guns and Money)傳記中，嚴厲批判波因塞特對待原住民的方式，稱他是政治經濟投機者，與智利獨立領袖密謀，在墨西哥還與英國銀行家勾結。
領導美國聖誕紅遺傳史研究的墨西哥生物學家特雷霍(Laura Trejo)表示，一般墨西哥人不會稱聖誕紅poinsettia，也不會談論波因塞特這號人物；「只有史學家、外交官和政界，才了解波因塞特的歷史。」
俄亥俄州牛津市邁阿密大學墨西哥歷史及全球跨文化研究教授阿爾巴蘭(Elena Jackson Albarán)則說，墨西哥年輕人更希望將聖誕紅改名為「Cuetaxochitl」；但一定會有很多人說，他們「根本不在乎。」
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