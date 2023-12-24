不怕紫外線 馴鹿眼睛藏著超能視覺系統

紅鼻子馴鹿魯道夫(Rudolph the red nosed reindeer )已準備好為聖誕老公公拉動雪橇，在大雪交加的平安夜領航，為小朋友派送禮物；但對科學家來說，最吸引他們的其實是馴鹿令人著迷的視覺系統。

多年來，科學家已知道馴鹿眼睛晶體組織的顏色，會從夏季的綠金色變為冬季的鮮藍色，他們認為這樣可以放大極地冬季時的微弱光線，讓馴鹿可以輕鬆找到食物。 但科學家們卻難以理解為何馴鹿不懼怕紫外線照射，可以看到紫外線光譜中的光，這與其他哺乳類動物截然不同。

新罕州達特茅斯學院(Dartmouth College)人類學教授多米尼(Nathaniel Dominy)表示，大多數在日光下活動的動物，都盡量避開具破壞性的紫外線；雪地會反射紫外線，這是造成人類雪盲的原因，然而馴鹿卻沒有這樣的問題。

一些科學家認為，馴鹿視覺系統的演化，是基於自我保護免受其他掠食動物的侵襲，例如牠們能夠在雪地發現白狼而逃跑。現在有新的研究認為，這種演化是馴鹿為了覓食之故。

研究人員在擁有1500多種地衣(lichen)及龐大馴鹿群的蘇格蘭高地凱恩戈姆山脈(Cairngorms)，發現苔蘚會吸收紫外線，這意味著人類在雪中很難看到的白色地衣，但馴鹿卻可輕易看到。

多米尼指出，在寒冷、貧瘠的土地上尋找食物極為困難，但只要有足夠的地衣，馴鹿就有生存優勢。

地衣具有抗氧化特性，多米尼對它展開過大量的藥理學研究。他認為，馴鹿的眼睛並不害怕紫外線照射，表示可能有某種機制保護牠們們免受傷害，或許地衣是一個因素；此外，馴鹿的眼睛富含抗壞血酸或維生素C，而維生素C對於修復受損細胞非常有效。

他相信，若朝這方面繼續研究，或許會給人類帶來重大影響。