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台副總統政見會／機艦國造 蕭美琴喊國防自主 趙少康拒當冤大頭

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北報導

副總統政見會，藍綠交鋒國防議題。國民黨副總統候選人趙少康談及潛艦國造批評，海鯤號前後花了新台幣530億元天價，日本雷鯨號造價150億元，比海鯤號還大，海鯤號連水下推進器都沒有；本來還想一口氣把第二艘到第八艘，4000億元統統偷渡過去，該花的錢要花，但不應該浪費。

趙少康質疑，美國賣給台灣四架死神無人機，共6億美元。最近葉門把美國一架在以色列的死神無人機打下來，是3000萬美元，為何台方是一架1.5億美元買的，中間差價去哪裡？台方需要防衛自己，但不需要當冤大頭。

民進黨副總統候選人蕭美琴表示，很多人在討論台灣自製的勇鷹號新式高教機、海鯤號潛水艇，政府也組了無人機國家隊，大家心中都充滿著驕傲。未來會繼續國機國造、國艦國造的政策，並且提供國軍最現代化的訓練、最好的待遇。

話鋒一轉，蕭美琴說，對手一直槍口對內，對台海情勢的緊張，歸咎於民進黨，但全世界都知道，真正的原因是中國近年來以威權之姿，不斷向外擴張，企圖改變現有國際秩序和現狀。即便是國民黨執政時期，中國軍備的擴張，從來都沒有停過。強化國防，是為了避免戰爭的發生。

蕭指出，選舉期間國內有人附和對岸，一直在炒作「疑美論」、「疑賴論」。蔡英文總統對兩岸關係的處理，是冷靜不躁進、理性不挑釁，這是國際社會信賴台灣的基礎，而賴蕭配是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，這是大家所公認，「沒有疑賴，只有信賴」。對手用邦交國斷交來攻擊政府，把中華民國外交遭遇挫折，轉換成見獵欣喜的政治打擊，令人感到很痛心。

趙少康則說，蕭美琴在美國工作認真，替台灣做事很好，美國也肯定她，比外交部長吳釗燮好多了。蕭美琴說回來參選是怕如果民進黨沒執政，她就不能到美國工作，「放心，執政一定請妳(蕭)繼續替外交打拚」，不分黨派。至於吳欣盈強調主權基金、注意地球暖化、主張二軌外交，他們執政後，也會重用吳的長才。

民進黨 趙少康 國民黨

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