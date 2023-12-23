我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

台副總統政見會／民生社福 趙少康組經濟內閣 吳欣盈提主權基金

記者蔡晉宇、屈彥辰、歐陽良盈／台北報導

針對台灣的經濟和貧富差距問題，藍綠白副總統候選人22日在政見發表會各自表述。國民黨趙少康民進黨蕭美琴知不知道現在一塊雞排、一杯珍奶漲到多少錢？民眾黨吳欣盈批評經濟像一攤死水，需要透過接軌國際來打通水路，民眾黨就是台灣的水電工。

趙少康表示，他跟黨籍總統候選人侯友宜當選後將組「經濟內閣」，現在一塊雞排漲到台幣90元、一杯珍奶100元，執政者說經濟成長率多少，老百姓感受不是這樣，這是切實感受，痛苦指數上升。

吳欣盈表示，她的政見核心是打造美好台灣從經濟著手，讓綠色及數位雙軸轉型，將國際的人才、資金、解方、發展機會都帶來台灣，才能打造台灣與全民的繁榮未來，她也主張成立主權基金，指愛爾蘭、挪威、日本等國都利用主權基金投入社會福利政策，來面對高齡化的社會問題，國家不能老想著從人民身上拿錢，要靠自己賺錢來造福人民。

藍白夾攻聚焦經濟問題，蕭美琴表示，如果藍白贏了，好不容易逐漸擺脫對單一市場的依賴，又要走回頭路鎖回中國。但是現在全世界的主要工業國，都在去風險化，極力降低對中國的依賴，加上中國經濟危機重重，青年失業率高漲，台灣重新走回依賴中國經濟的老路，真的是對的嗎？侯友宜說最大的籃子也要放雞蛋，但最大的籃子，若破了洞而且暗藏風險，還要把更多雞蛋放進去嗎？

針對社福議題，藍白也齊轟民進黨。趙少康表示，民進黨執政承諾的社會福利，侯康當選後全都保留且還要加碼，民進黨笑前總統馬英九喜歡舉數字，自己卻舉出一堆冷冰冰數字，如果執政這麼好，為何六成選民希望換黨執政？

吳欣盈也說，台灣被稱為詐騙之島，幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達2000億元，快要可以再撥兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。

蕭美琴表示，賴蕭配提出每年補助私立大專院校學生3萬5000元的學雜費，逐步落實教育平權的理念。對手一開始批評這是大撒幣，但很快也就採納了此政見，甚至還繼續加碼，顯然他們也感受到台灣社會對公平正義的期待。

民進黨 趙少康 侯友宜

上一則

川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

下一則

台副總統政見會／機艦國造 蕭美琴喊國防自主 趙少康拒當冤大頭

延伸閱讀

台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采

台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采
趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中
趙少康首輪發言 猛攻賴清德一度口誤賴當選

趙少康首輪發言 猛攻賴清德一度口誤賴當選
讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手

讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手

熱門新聞

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦