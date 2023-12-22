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科州共和黨應變 全州初選→擬改黨團初選 確保仍可投票給川普

編譯潘勛／綜合21日電
科州高法裁定前總統川普因涉及國會暴動喪失參選總統資格。(路透)
科州高法裁定前總統川普因涉及國會暴動喪失參選總統資格。(路透)

科羅拉多州高等法院判決之後，科州共和黨為防前總統川普最後無法列名在該州初選選票，正在考慮把全州初選改為黨團選舉；這種改變雖會遭遇不小困難，但可以確保科州民眾仍得以投票給川普，州共和黨仍能派代表團到全國黨代表大會投票給他，讓他成為黨的提名人。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，要變動必須符合三項條件：共和黨全國黨部批准、3月籌備好更大的黨團、負責科州所有選舉的州務卿辦公室配合。

切換成黨團投票體制，也要看最高法院判決川普姓名能否依然留在科州初選選票，其時機及結果而定；這些都是未知數，科州共和黨如何、何時、是否推動變革，都成問題。

科州共和黨主席威廉斯(Dave Williams)表示，州共和黨要靠最高法院發慈悲了，現在不知時機，得邊走邊琢磨，只是雖看局面發展，還是要做好準備，看要不要轉為黨團初選。

威廉斯另表示，假如最高法院判決對他們不利，即計畫辦黨團初選，如判決有利，就什麼都不必做了。

其他州級、全國共和黨官員指出，要這樣變動十分棘手、緊迫，目前來看有幾股態勢並不明朗。

威廉斯等人指出，第一步要由科州共和黨請求黨的全國委員會給出免責聲明，容許州黨部依黨團初選體制的結果而非全州初選結果，來派出代表團。

共和黨全委會10月已批准50州所提計畫，讓各州決定如何辦提名選舉、派出代表團，2024年7月參加全代會。

威廉斯預測，自己與其他科州同志可能在「接下來一、兩周」接洽全委會，啟動程序，而取得免責聲明，以防最高法院的判決對他們不利。

威廉斯表示，科州共和黨9月向共和黨全委會提出的計畫，就有「緊急條款」，碰到川普不得列名於選票，由全委會發出通知，科州共和黨得要求免責聲明，由全州初選轉為黨團初選體制。

共和黨全委會有規定指出，碰到狀況，全委會判定把免責聲明授予一個州的黨部「最有利於全黨」，即可為之，或者，碰到某一州黨部無法辦理選舉、擇定、調派或組結代表團前往全代會，亦可為之，以遵循共和黨全委會核定的程序。

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