川普選票資格 在16州也陷官司戰

科州高法裁定前總統川普因涉及國會暴動喪失參選總統資格，除科州之外，另有至少16州也在評估川普參選的憲法資格。(路透)

科羅拉多州 高等法院裁定前總統川普 因涉及國會暴動喪失參選總統資格，除了科州之外，另有至少16州也在評估川普參選的憲法資格。

科羅拉多州高等法院基於川普企圖推翻2020年大選，以及他2021年1月6日在國會暴動扮演的角色，據憲法第14修正案規定喪失參選資格，裁定川普的名字不能出現於2024年總統選舉選票上。

關注國安議題的無黨派組織「法律戰」(Lawfare)取得的數據顯示，至少還有16個州也在依據憲法第14修正案，評估川普參選的資格。

紐約時報報導，密西根、俄勒岡、新澤西和威斯康辛等四州的案件在州法院審理，另11州(阿拉斯加、亞利桑納、內華達、紐約、新墨西哥、南卡羅來納、德州、佛蒙特、維吉尼亞 、西維吉尼亞和懷俄明州)的案件則在聯邦地區法院審理。

此外，亞利桑納州與密西根州的案件最初遭下級法院駁回，如今在上訴階段，另一宗案件則已在緬因州成立。

川普競選團隊已表示，會在科羅拉多州上訴，但該州最高法院表示2024年1月4日前將暫緩執行，待聯邦最高法院的進一步指示。

科羅拉多州法官寫道，「我們明白，正在未知領域航行，本案提出多種第一印象，且認為相關裁決可能會根據最高法院收到的任何命令或授權而改變」。

科羅拉多州當局表示，若美國聯邦最高法院同意審理上訴，科羅拉多州最高法院的裁決將暫時解除，川普將有資格參加科羅拉多州的共和黨初選，直到聯邦最高法院做出裁決。

這類上訴也很可能會讓其他訴訟陷入停滯，質疑憲法第14修正案的退休上訴法院法官盧廷(J. Michael Luttig)表示，「若聯邦最高法院受理此案，實際上將中止其他州的所有訴訟程序」。

屆時聯邦最高法院將面臨來自政治時程的壓力，科羅拉多州州務卿珍娜‧格里斯沃爾德(Jena Griswold)已表示，州務卿辦公室必須在明年1月5日前確認哪些候選人可參與投票，以便為那時起算兩個月後的初選印製選票。