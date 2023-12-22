川普選票資格 在16州也陷官司戰
科羅拉多州高等法院裁定前總統川普因涉及國會暴動喪失參選總統資格，除了科州之外，另有至少16州也在評估川普參選的憲法資格。
科羅拉多州高等法院基於川普企圖推翻2020年大選，以及他2021年1月6日在國會暴動扮演的角色，據憲法第14修正案規定喪失參選資格，裁定川普的名字不能出現於2024年總統選舉選票上。
關注國安議題的無黨派組織「法律戰」(Lawfare)取得的數據顯示，至少還有16個州也在依據憲法第14修正案，評估川普參選的資格。
紐約時報報導，密西根、俄勒岡、新澤西和威斯康辛等四州的案件在州法院審理，另11州(阿拉斯加、亞利桑納、內華達、紐約、新墨西哥、南卡羅來納、德州、佛蒙特、維吉尼亞、西維吉尼亞和懷俄明州)的案件則在聯邦地區法院審理。
此外，亞利桑納州與密西根州的案件最初遭下級法院駁回，如今在上訴階段，另一宗案件則已在緬因州成立。
川普競選團隊已表示，會在科羅拉多州上訴，但該州最高法院表示2024年1月4日前將暫緩執行，待聯邦最高法院的進一步指示。
科羅拉多州法官寫道，「我們明白，正在未知領域航行，本案提出多種第一印象，且認為相關裁決可能會根據最高法院收到的任何命令或授權而改變」。
科羅拉多州當局表示，若美國聯邦最高法院同意審理上訴，科羅拉多州最高法院的裁決將暫時解除，川普將有資格參加科羅拉多州的共和黨初選，直到聯邦最高法院做出裁決。
這類上訴也很可能會讓其他訴訟陷入停滯，質疑憲法第14修正案的退休上訴法院法官盧廷(J. Michael Luttig)表示，「若聯邦最高法院受理此案，實際上將中止其他州的所有訴訟程序」。
屆時聯邦最高法院將面臨來自政治時程的壓力，科羅拉多州州務卿珍娜‧格里斯沃爾德(Jena Griswold)已表示，州務卿辦公室必須在明年1月5日前確認哪些候選人可參與投票，以便為那時起算兩個月後的初選印製選票。
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