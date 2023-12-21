34年前誤控謀殺白人孕婦案 引種族爭議 波士頓市長吳弭向2非裔道歉

波士頓市長吳弭(前)20日對兩名被誤控的非裔男子道歉，他們於34年前被誤控謀殺白人孕婦。（美聯社）

波士頓 1989年發生一起白人孕婦遭謀殺的案件，時過多年，該市第一位非白人市長吳弭 (Michelle Wu)20日正式對被誤控的兩名非裔 男子道歉；該案讓長期因種族分歧而分裂的波士頓更加分歧，並再引起非裔對警察部門的懷疑和憤怒。

父母親來自台灣、本身在芝加哥出生的吳弭在記者會上對被誤控的非裔家屬說，對他們所遭受的一切及多年承受的痛苦感到非常抱歉。

這起謀殺案發生在1989年10月23日，被誤控的兩名非裔是斯旺森(Alan Swanson)和貝內特(Willie Bennett) ，遇害者為凱若‧斯圖爾特(Carol Stuart)；經過警方調查發現，死者的丈夫查爾斯·斯圖爾特(Charles Stuart)策畫謀殺。

斯圖爾特先生也是白人，他將妻子被殺、以及被他描述為企圖劫車的槍擊事件全部歸咎於一身分不明的非裔，引導警方在該市Mission Hill傳統非裔社區鎮壓以便追捕嫌犯。

吳弭向兩家人遞交書面道歉函，並補充說市長辦公室、市府官員和波士頓警察局行動直接傷害這些家庭，並重新揭開數十年來無人醫治的傷口。

波士頓警察局長考克斯(Michael Cox)也承認警方失誤，他對警方調查不力，以及很可能違憲的行為致歉。

貝內特的侄子喬伊．貝內特(Joey Bennett)代表他的叔叔及斯旺森接受市長道歉。

斯圖爾特的先生當年指稱，當他和太太結束市立醫院的產前課程要離開時，一名黑人強行闖入他們的車，命他們開車前往該市的Mission Hill社區又搶劫他們，最後向斯圖爾特女士頭部以及他本人胸部開槍。

事發隔天早上，斯圖爾特女士去世，剖腹產下嬰兒，僅存活17天；斯圖爾特先生倖存，他對一名黑人襲擊者的描述引發波士頓警方對鄰近黑人男子大舉攔截搜身鎮壓。

警方先逮捕斯旺森，隨後排除他的嫌疑，而後拘留貝內特。

斯旺森和貝內特否認犯罪；斯圖爾特先生的兄弟馬修最終承認幫他藏了犯案用的槍。

事發隔年1月4日，斯圖爾特先生將車停在波士頓托賓橋上跳下身亡，屍體當晚被發現。 波士頓市長吳弭20日對兩名被誤控的非裔男子道歉，他們於34年前被誤控謀殺白人孕婦。圖為當年被誤控的貝內特的侄子(前右)及斯旺森(前左)。（美聯社）

來源：Forbes Breaking News